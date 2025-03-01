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        Haberler Spor Futbol 3. Lig'de günün sonuçları: Karşıyaka evinde mağlup oldu! - Futbol Haberleri

        3. Lig'de günün sonuçları: Karşıyaka evinde mağlup oldu!

        Nesine 3. Lig'de 22. hafta, bugün oynanan maçlarla başladı. HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalından bugün 1 maç izleyicilerle buluştu. İşte 3. Lig'de günün sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 13:57 Güncelleme: 01.03.2025 - 16:10
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        Karşıyaka evinde mağlup oldu!
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        Nesine 3. Lig'de 22. hafta yapılan 3 müsabakayla başladı.

        2. ve 3. Lig heyecanını izleyicilerle buluşturan HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı bugün 1 maç canlı yayınladı. İşte alınan sonuçlar:

        Üç grupta yapılan birer maçla açılan 22. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

        - 1. Grup

        Karşıyaka-Düzce Cam Düzcespor: 0-2

        - 2. Grup

        Tire 2021-Etimesgutspor: 2-2

        - 4. Grup

        Büyükçekmece Tepecikspor-Orduspor 1967: 0-3

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