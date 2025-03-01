3. Lig'de günün sonuçları: Karşıyaka evinde mağlup oldu!

Nesine 3. Lig'de 22. hafta yapılan 3 müsabakayla başladı.

2. ve 3. Lig heyecanını izleyicilerle buluşturan HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı bugün 1 maç canlı yayınladı. İşte alınan sonuçlar:

Üç grupta yapılan birer maçla açılan 22. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

- 1. Grup

Karşıyaka-Düzce Cam Düzcespor: 0-2

- 2. Grup

Tire 2021-Etimesgutspor: 2-2

- 4. Grup

Büyükçekmece Tepecikspor-Orduspor 1967: 0-3