Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 3 MART 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ (KANAL KANAL) | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV, TRT 1 yayın akışı

        3 Mart Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Tüm kanalların 3 Mart 2026 TV yayın akışı listesi yayımlandı. Böylece gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyen seyirciler tarafından araştırılan ''Bugün TV'de neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam televizyonda birbirinden farklı türde diziler izleyicilerle buluşacak. Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 yarışması da yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte, 3 Mart 2026 Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV, TRT 1 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 14:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tüm kanalların TV yayın akışı 3 Mart 2026 listesi paylaşıldı. Buna göre Eşref Rüya, Mehmed: Fetihler Sultanı, A.B.İ, Kıskanmak dizileri ile Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki, bugün TV’de başka neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? İşte, 3 Mart Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV, TRT 1 yayın akışı…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo - Can

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:00 Bir Ramazan Akşamı

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        23:15 Arka Sokaklar

        02:00 Beyaz'la Joker

        04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Sevdiğim Sensin

        02:00 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Zembilli

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:35 atv Ana Haber

        20:00 A.B.İ

        00:20 Aynı Yağmur Altında

        02:45 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10:45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:45 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02:45 Veliaht

        05:00 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:03 İstiklal Marşı

        07:05 Kalk Gidelim

        08:55 Adını Sen Koy

        10:00 Kur'an'ın Mesajı

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:20 Seksenler

        13:50 Vefa Sultan

        15:30 Kur'an'ın Mesajı

        16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 Ramazan Sevinci

        19:15 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        23:55 Vefa Sultan

        01:25 Gönül Dağı

        02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04:40 Sahur Bereketi

        06:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13:20 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        17:50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        00:00 Yeraltı

        02:45 Şevkat Yerimdar

        04:15 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06:30 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        02:45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        3 MART 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında