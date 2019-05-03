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3 Mayıs Türkçülük Günü ilk defa 1945 tarihinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü adını almıştır. İşte en özel Türkçülük Günü sözleri ve mesajları

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ SÖZLERİ - MESAJLARI

Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.