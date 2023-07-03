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Haberler Teknoloji 3 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket Apple oldu!
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Apple, yeniden 3 trilyon dolar seviyesini geçti

Yeni piyasalardaki genişlemesine ilişkin umutlar, Federal Rezerv'in faiz artırımlarına daha ılımlı bir yaklaşım beklentileriyle birleşmesi ABD'li teknoloji firmasının rekora koşmasını sağladı. Apple, dünyada 3 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşan ilk şirket olma unvanını bir kez daha perçinledi. İşte dünyanın en değerli 20 şirketi

3 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket Apple oldu!
Reuters / HABERTURK.COM

2023 yılının başından bu yana yapay zekânın gelişimi büyük şirketlerin hisse değerlerini de önemli şekilde etkiledi. AI konusunda büyük yatırımlara imza atan başta Nvidia gibi şirketlerin hisse değerleri büyük değer kazanmıştı. Ancak 3 trilyon dolarlık değeri bir kez daha geçen firma Apple oldu.

iPhone üreticisinin bu yükselişi, yatırımcıların yapay zekâ potansiyeline olan ilgisinin damgasını vurduğu bir ayda en dikkat çekici oldu. Hisse senedi alıcıları da özellikle güçlü bilançolara ve nakit akışlarına sahip şirketleri tercih etti.

ANALİSTLERİN BEKLENTİLERİNİ AŞTI

Her ne kadar teknoloji firmaları pandemi sürecinde yakaladığı başarının gerisinde kalsa, akıllı telefon sektörü günden güne gerileme yaşasa da Apple'ın mayıs ayındaki en son üç aylık raporu, gelir ve karlarının analistlerin beklentilerini aştığını gösteriyor. Ek olarak, hisse senedi geri alımları konusundaki sicili, küresel ekonomik belirsizlik sırasında güvenli bir yatırım olarak itibarını güçlendirdi ve yeniden 3 trilyon dolar değer seviyesini aştı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL VE YAPAY ZEKÂ BÜYÜME SAĞLADI

Benzer bir büyüme de Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan geldi. Haziran ayında piyasa kapitalizasyonunda %28'lik bir sıçramaya tanık oldu.

Tesla'nın yükselişi, rakipleri Ford Motor Company ve General Motors Co'nun Tesla'nın şarj ağına erişmek için yaptığı anlaşmalarla körüklendi ve bu da Tesla'nın şarj cihazlarını potansiyel olarak endüstri standardı olarak belirleyebilir.

Önde gelen çip üreticilerinden Nvidia da geçen ay 1 trilyon dolarlık değerleme kulübüne katılanlardan oldu. Piyasa değeri %11.8 artış gösteren firmanın bu büyümesindeki en büyük pay ise yatırımcıların, yapay zekâdaki patlamaya gösterdiği ilgi oldu. Şirketin hisseleri, mayıs ayında Wall Street tahmininin %50'sinden fazla olan bir gelir tahmininin ardından yükseldi.

Buna karşılık, Alphabet Inc'in piyasa değeri, Microsoft Bing'in ChatGPT'nin arkasındaki yapay zekânın entegrasyonunu ile ön plana çıkması sonrası geçen ay %2.3 düşüşle 1.53 trilyon dolara geriledi.

Apple ve Microsoft Corp, haziran ayı sonunda piyasa değerine göre en büyük 10 küresel şirket listesine liderlik etti:

Apple

3050.9 $

Microsoft Corp

2532.1 $

Saudi Arabian Oil Co

2080.4 $

Alphabet Inc

1527.3 $

Amazon.com Inc

1337.5 $

NVIDIA Corp.

1044.9 $

Berkshire Hathaway Inc

829.7 $

Meta

745.3 $

Tesla

735.5 $

Taiwan Semiconductor Manufacturing

486.6 $

UnitedHealth Group

480.1 $

Vısa Inc

470.7 $
LVMH moet hennessy louis vuitton 447.5 $
Exxon Mobil 445.2 $
Eli Lilly and Co 433.6 $
Johnson & Johnson 430.1 $
JPMorgan Chase & Co 425.0 $
Walmart Inc 423.3 $
SPDR S&P 500 ETF Trust 420.0 $
Tencent Holdings 405.2 $

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