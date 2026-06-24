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        Haberler Gündem Eğitim 3. üniversite diplomasını birincilikle alan kadın kızına örnek oldu

        3. üniversite diplomasını birincilikle alan kadın kızına örnek oldu

        Rize'de 48 yaşındaki Fatma Meral, üçüncü üniversiteden birincilikle mezun olmayı başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        3. üniversite diplomasını birincilikle alan kadın kızına örnek oldu

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümünü birincilikle tamamlayan iki çocuk annesi Meral, Yenişehir Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törende diplomasını aldı.

        Fatma Meral, Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Gıda Laboratuvar Bölümünden mezun olduktan sonra sağlık sektöründe 20 yıl görev yaptığını söyledi.

        Çalışma hayatı sırasında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü bitirerek ikinci üniversite diplomasını aldığını belirten Meral, daha sonra iş hayatını çeşitli nedenlerle bırakmak durumunda kaldığını anlattı.

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        Meral, 4 yıl önce girdiği üniversite sınavında Gürcü alfabesine duyduğu ilgi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydolduğunu ifade etti.

        Gürcü alfabesinin ve dil yapısının her zaman ilgisini çektiğine işaret eden Meral, bölümün kendisine dilin yanı sıra Gürcistan tarihi ile Türk-Gürcü kültürel etkileşimlerini öğrenme fırsatı sunduğunu da kaydetti.

        Meral, üniversiteye yeni bilgiler öğrenmek ve araştırma yapmak amacıyla başladığını dile getirerek, "Hedeflediğim şey ilim meclislerinde bulunmak, yeni bilgiler öğrenmek, araştırmak ve keşif yapmaktı. Bölüm birinciliği ve fakülte ikinciliği emeklerimin karşılığı olarak gelen güzel hediyeler oldu" dedi.

        Kızının da aynı bölümde öğrenci olduğunu, anne kız öğrencilik hayatını birlikte deneyimlediklerini ifade eden Meral, "Birbirimizi desteklediğimiz çok zaman oldu. Birbirimizin emeğine şahit olduk. Birlikte bir şeyler üretmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

        Eğitim hayatı boyunca ailesinin ve yakın çevresinin desteğini gördüğünü belirten Meral, bundan sonra yüksek lisans yapmayı planladığını sözlerine ekledi.

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        "ONUNLA GURUR DUYDUĞUMU BİLMESİNİ İSTİYORUM"

        Fatma Meralin Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü üçüncü sınıfa geçen 19 yaşındaki kızı Duha Bükre Meral de bölümü tercih etmesinde annesinin etkisi olduğunu söyledi.

        Annesinin üst dönem olduğunu aktaran Meral, "Dolayısıyla hocaları önceden tanıyordum. Bu ortam, hocaların samimiyeti ve farklı bir dil olması beni cezbetti" ifadelerini kullandı.

        Annesiyle aynı okulda okumanın çok da alışıldık bir durum olmadığını anlatan Meral, "Üst dönemim olduğu için sınavlarda ve anlamadığım konularda yardımcı oldu" dedi.

        Bölüm birincisi annesiyle gurur duyduğunun altını çizen Meral, şunları kaydetti: "Arkadaşlarım annemi benden daha çok seviyorlar. Ortamlarda, O Fatma abla mı geliyor? diye soruyorlar. Annemin böyle bir ağırlığı oluyor arkadaş gruplarımın içerisinde. Hem okulda iyi bir öğrenci hem de evde çok iyi annelik yapıyor bize. Çok teşekkür ediyorum ve onunla gurur duyduğumu bilmesini istiyorum."

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