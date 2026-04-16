3 yaşındaydı... Karaman’da evinin önünde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Karaman'da evinin önünde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Bayram Ali Şimşek için arama çalışması başlatıldı. Kısa süre sonra çocuğun cansız bedeni, evine 500 metre mesafedeki derede bulundu. İlk belirlemelere göre düşerek boğulduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 16 Nisan 2026 - 10:24
Karaman'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
EVİN ÖNÜNDE KAYBOLDU
AA'daki habere göre olay; Karaman'da meydana geldi. Merkeze bağlı Gülkaya köyünde dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki Bayram Ali Şimşek, bir süre sonra kayboldu.
YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ
Çocuklarını kendi çabalarıyla bulamayan aile, durumu yetkililere bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
EVİN İLERİSİNDEKİ DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Köylülerin de katıldığı aramada, Şimşek'in cansız bedeni, kısa süre sonra evlerine 500 metre mesafedeki derede bulundu.
DÜŞME SONUCU BOĞULMUŞ
İlk belirlemelere göre düşme sonucu boğulduğu değerlendirilen çocuğun cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ