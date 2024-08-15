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        Haberler Gündem Güncel 3 yılda 30 bin dekarın üzerinde artış | Son dakika haberleri

        Bilecik'te ayçiçeği yetiştiriciliğinde üç yılda 30 bin dekarın üzerinde artış

        Bilecik genelinde 90 bin dekar ayçiçeği yetiştiriciliği yapılırken, desteklemeler sonucu üretimde son üç yılda 30 bin dekarın üzerinde artış sağlandı. Vali Şefik Aygöl, "Yağlık ayçiçeği tarımı ilimiz ve ilçelerimizde önemli bir yer teşkil etmektedir. Üretim yıldan yıla arttırmaktadır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:40
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        Üç yılda 30 bin dekarın üzerinde artış
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal ve Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gölpazarı'nda üretici ve çiftçilerle buluştu.

        Burada yaptığı konuşmada, Gölpazarı'nda yapılan Ayçiçek üretimine değinen Vali Aygöl, şunları söyledi:

        "Yağlık ayçiçeği tarımı ilimiz ve ilçelerimizde önemli bir yer teşkil etmektedir. Ekim alanları, mekanizasyona en uygun bitki olması ve fazla işgücü gerektirmemesi, üretimini yıldan yıla arttırmaktadır.

        İl genelinde 90 bin dekar ayçiçeği yetiştiriciliği yapılmakla birlikte yağlık ayçiçeği üretimi Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde de yaklaşık 40 bin dekar alanda yapılmaktadır. Son üç yılda yapılan desteklemeler ve projeler ile ilimizde 30 bin dekarın üzerinde ayçiçeği üretimi arttırılmıştır.

        Üretici ve alıcı arasında karşılıklı menfaat esaslarına dayalı olarak yazılı akitlerle yürütülen tarımsal üretim şekli olan sözleşmeli üretim modelini ayçiçeği üretiminde arttırılması planlanmaktadır.

        Gölpazarı ilçemizde yağlık ayçiçeği üreticileri ve muhtarlar ile alıcı firmalardan biri olan S.S. 307 Sayılı Yenişehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi ile bir araya getirilerek sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması ve üreticilerimizin daha iyi şartlarda ürünlerini pazarlamaları konularında Gölpazarı İlçesinde toplantı gerçekleştirilmesi planlanmaktayız."

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