30 Ağustos hastaneler açık mı, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Milli bayramlar arasında yer alan Zafer Bayramı’nın gelişiyle birlikte bazı kurum ve kuruluşların çalışma durumu araştırılmaya başlandı. Sağlık kuruluşlarında işi olanlar ise hastanelerin çalışma saatlerine odaklandı. Peki, 30 Ağustos Cuma günü hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler ve aile hekimleri çalışıyor mu, kapalı mı?