30 Ağustos Zafer Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl kutlanan ulusal bayramdır. Peki kutlamaların yapıldığı zafer bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi gün? İşte 30 Ağustos ile ilgili tüm detaylar...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 AĞUSTOS HANGİ GÜN?



Bu bayram günü resmi tatil olarak kabul edilmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Perşembe gününe denk geliyor.

İlk kez 1924 yılında, 30 Ağustos günü Dumlupınar Çal Köyü'nde kutlanan Zafer Bayramı, 'Başkumandan Zaferi' adı altında tarihe geçmiştir. 1926 yılından itibaren ismi değişmiş ve ve bugünkü adıyla Zafer Bayramı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kanunlarda da geçen Zafer Bayramı, her yıl dönümünde kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından kutlanılacak şekilde belirtilmiştir.

Zafer Bayramı için kapsamlı kutlamalar 1960'lı yıllardan itibaren başlamıştır. 30 Ağustos, Türkiye'de askeri okulların mezuniyet törenlerini yaptıkları gün olmuştur; ayrıca tüm subay ve astsubay rütbe değişiklikleri bu tarihte geçerli olmaktadır.

İşte en güzel Zafer Bayramı sözleri;

* Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu şanlı zaferi bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.

* "Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz..." (Mustafa Kemal Atatürk)

* "Milletin esaretten kurtuluşu, egemen ve bağımsız olarak topraklarımızda yaşayabilmesi, ancak azimkar ve namuslu ellerin milleti kasa ve doğru yoldan haklarını korumaya ve bağımsızlığa sevki ile kabil olacaktır..." (Mustafa Kemal Atatürk)

* "Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar." (Mustafa Kemal Atatürk)

* "Ya istiklâl ya ölüm!" (Mustafa Kemal Atatürk)

* "Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz." (Mustafa Kemal Atatürk)

* "Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır." (Mustafa Kemal Atatürk)

* "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz." (Mustafa Kemal Atatürk)

* "Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur." (Mustafa Kemal Atatürk)

* "İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır." (Mustafa Kemal Atatürk)

* Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun bir mihenk taşıdır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz, emniyet teşkilatımız ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

* Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.

* Dönemin şartları içerisinde askeri kuvvetlerimizden kat kat üstün bir ordu karşısında kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile milletimiz birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve istiklalinden en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştır.

* Bu zafer, Türk milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına, yoksulluğa ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır, ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır diye haykırdığı, aziz milletimizin şanlı zaferidir.

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