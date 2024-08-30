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        Haberler Bilgi Gündem 30 AĞUSTOS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ İSTANBUL 2024: 30 Ağustos Cuma bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı? İşte alternatif güzergahlar

        30 Ağustos kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 30 Ağustos Cuma bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı?

        30 Ağustos Zafer Bayramı ülke genelinde büyük bir coşku ile kutlanıyor. Milli bayram için düzenlenen törenler ve etkinlikler nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği, kapalı yollara alternatif güzergahları paylaştı. Peki, 30 Ağustos Cuma bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı? İşte 30 Ağustos kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 09:31 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:31
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        Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanıyor. İstanbul Valiliği, törenler ve etkinlikler nedeniyle 30 Ağustos’ta bazı yolların kapatılacağını duyurmuştu. Yapılan açıklamada kapalı yollar ve bunlara alternatif güzergahlar da yer almıştı. Peki, 30 Ağustos Cuma bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, alternatif yollar hangileri? İşte, 30 Ağustos İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar 2024 listesi...

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        30 AĞUSTOS’TA HANGİ YOLLAR KAPALI?

        İstanbul Valiliği, cuma günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni ve tören geçişinin yapılacağı Vatan Caddesi'nde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıklamıştı.

        30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları, sabah saat 06.00'da trafiğe kapatıldı. Bu yollar, program bitimine kadar kapalı olacak.

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        İŞTE BUGÜN İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR

        Saat 06.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:

        "Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, Edirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım."

        30 Ağustos'ta Eminönü Meydanı'nda organize edilecek etkinlik için 16.00-24.00 saatleri arasında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla Ragıp Gümüş Pala Caddesi ve Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi trafiğe kapatılacak.

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        ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

        Sürücüler bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.

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