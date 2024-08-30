İŞTE BUGÜN İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR

Saat 06.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, Edirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım."

30 Ağustos'ta Eminönü Meydanı'nda organize edilecek etkinlik için 16.00-24.00 saatleri arasında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla Ragıp Gümüş Pala Caddesi ve Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi trafiğe kapatılacak.