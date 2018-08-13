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30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman? 30 Ağustos resmi tatil olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na günler kaldı. Çalışanlar 30 Ağustos'un hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

13.08.2018 - 12:43 | Güncelleme:

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır. Bu sene 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Resmi tatil olacak mı? Detaylar haberimizde. 

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜN?

2018 yılı resmi tatillerin haftasonuna denk geldiği yıllardan oldu. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Bu nedenle çalışan vatandaşlar resmi tatil olup olmayacağını merak ediyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL OLACAK MI?

30 Ağustos tarihinin iş gününe denk gelmesi çalışan vatandaşları oldukça sevindirdi. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olacağı öngörülüyor. Cuma günlerini de yıllık izinlerinden kullanan vatandaşların haftasonu ile birlikte toplam 4 gün tatil yapabilme fırsatları olacak.

2018 TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı tatili, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı (15 Haziran) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü geride bıraktık. Resmi tatillerin hangi güne denk geldiğini merak eden çalışanlar tatil planlarını da bu günlere göre ayarlıyor. Bu yıl (2018) için kalan resmi ve dini bayram tatilleri aşağıdaki gibi…

KURBAN BAYRAMI: Bu yıl Kurban Bayramı Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. 4 gün süren bayramın son günü 24 Ağustos cuma günü. Bu yıl Kurban Bayramı’nda 2 hafta sonu dahil olmak üzere 9 gün (5 iş günü) resmi tatil sayılacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI: Bu yıl Zafer Bayramı perşembe gününe denk geliyor. 30 Ağustos 1 günlük resmi tatil olarak kabul ediliyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Cumhuriyet Bayramı bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. 1,5 gün resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesi 1 günlük resmi tatil olacağını gösteriyor.

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