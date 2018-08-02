Ulusal bayramlar arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için ilk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİL Mİ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı ulusal bayramlar arasında yer alıyor ve resmi tatil günler arasında yer alıyor. 31 Ağustos perşembe günü de tatil ilan edilirse, 4 günlük tatil olacak. Ancak bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama henüz yok. Detaylar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bir bayramdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

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