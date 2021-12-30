KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şu anda her şey daha gerçekçi gözüküyor, bu hissi hayallerinize yönlendirirseniz başarıya, şüphelerinizi beslemek için kullanırsanız ise de mutsuzluğa sürüklenebilirsiniz. Çevrenizdeki herhangi bir durağanlıktan uzaklaşmaya daha yatkın hissedebilir ve bunun yerine ruhsal yönünüzle daha iyi bir ilişki geliştirmeye çalışabilirsiniz. İlerlemenizi görmek için somut basamaklar görmüyor olabilirsiniz fakat size baskı uygulayan şartlardan da uzaktasınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınız önemli ve yoğun bir döneme giriyor, bu yüzden şimdiye kadar tanıdığınız neredeyse herkesle bağlantı kurma fikrine hazır olun! Bir süredir iletişim kurmadığınız eski arkadaşlara ulaşmak veya yeni insanlar keşfetmek istiyorsanız, bunu yapmak için çaba göstermeye başlamanız için bu sizin işaretiniz. Başarmayı hedefledikleriniz konu olduğunda daha fazla saha araştırması yapmayı bırakıp, özgüvenle yola koyulmanız gerekiyor.