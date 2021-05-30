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30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı?

30 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.235.978'ye yükseldi. 47.271 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

30 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

29 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

29 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, korona virüsten son 24 saatte 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 137 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 271’e yükseldi. Toplamda 53 milyon 700 bin 891 test yapıldı. Bugün yapılan 222 bin 613 test ile 7 bin 656 yeni vaka, 605 yeni hasta tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 235 bin 978 olduğu, bugün iyileşen 11 bin 180 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 94 bin 279’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 391 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 170 milyon 439 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 543 bine, iyileşenlerin sayısı 152 milyon 395 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 24 bini, Hindistan'da 27 milyon 892 bini, Brezilya'da 16 milyon 392 bini ve Fransa'da 5 milyon 657 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 840 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Hollanda'da hükümet, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde 28 Nisan'da başlayan gevşeme planında üçüncü aşamaya 5 Haziran'da geçileceğini açıkladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de salgına karşı alınan tedbirler protesto edildi.

Japonya, salgın karşısında Hindistan'da sağlık sistemini desteklemek amacıyla bu ülkeye 14,8 milyon dolarlık acil yardım göndereceğini açıkladı.

Tokyo Valisi Koike Yuriko, iki aydan az süre kalan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının salgın sebebiyle yeniden ertelenmesinin zor bir seçenek olduğunu belirtti.

Malezya'da son 24 saatte 8 bin 290 kişide virüs tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kayıtlara geçti.

Suudi Arabistan, salgın tedbirleri kapsamında 4 ay önce uygulamaya başladığı seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdığını açıkladı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yerel hükümet, Guangcou kentinin Livan bölgesindeki bir mahallede artan vakalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Afganistan'ın 16 vilayetinde salgın tedbirleri kapsamında devlete ait ve özel tüm eğitim kurumları 2 haftalığına tatil edildi.

Vietnam Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un İngiltere ve Hindistan türlerinin özelliklerini barındıran hibrit versiyonunun saptandığını duyurdu.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB),salgın nedeniyle geçen yıl başlattığı maçlarda 5 oyuncu değişikliği kuralını, 2022 yılının sonuna kadar uzattı.

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