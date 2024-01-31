30 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması heyecanla bekleniyor!
Reyting sonuçları 30 Ocak Salı akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Aile dizisi final bölümüyle son kez çıkarken Survivor All Star ve Ben Bu Cihana Sığmazam rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 30 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
Reyting sonuçları 30 Ocak Salı akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Salı akşamı ekrana gelen Aile final bölümüyle ekrana geldi. Survivor All Star ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 30 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
30 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
30 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI