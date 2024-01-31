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        Haberler Televizyon 30 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama: Aile, Survivor All Star ve Ben Bu Cihana Sığmazam

        30 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması heyecanla bekleniyor!

        Reyting sonuçları 30 Ocak Salı akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Aile dizisi final bölümüyle son kez çıkarken Survivor All Star ve Ben Bu Cihana Sığmazam rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 30 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 08:43 Güncelleme: 31.01.2024 - 08:43
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        Reyting sonuçları 30 Ocak Salı akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Salı akşamı ekrana gelen Aile final bölümüyle ekrana geldi. Survivor All Star ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 30 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:

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        30 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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        30 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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