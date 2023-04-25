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Haberler Gündem 30 yıldır çayla birlikte kitap veriyor
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30 yıldır müşterilerine çayla birlikte kitap veriyor

Batman'da 30 yıldır çay ocağı işleten esnaf Gürkan Altuner, kitap okumayı teşvik etmek için müşterilerine çayın yanında kitap veriyor. Kahvehanenin duvarlarında ise, öğrencilerin okulda yaptığı yağlı boya tablolar yer alıyor

30 yıldır çayla birlikte kitap veriyor
İHA

Batman kent merkezinde bulunan kahvehane işleten Gürkan Altuner, diğer kahvehanelerden farklarının bulunduğunu belirterek, "Müşterilerimize kitap okumaları için bir aktivite yaptık. Poster olarak 5 yıl önce bir okulun öğrencilerinin yapmış olduğu yağlı boya çalışmalarını duvarlarımıza astık. Gelen turistlerin fotoğraf çekmesi bize mutluluk sağlıyor. Müşterilerimizin burada çay içip ayrılması bize onur ve mutluluk yaşattırdı" dedi.

"30 SENELİK MÜCADELE İLE BU HALE GETİRDİK"

Öğrencilerin 5 sene önce okullarda yaptığı yağlı boya çalışmalarını görüp ve onlardan izin isteyip duvara astıklarını belirten Altuner, "Her birinin güzel bir çalışması var gördüğünüz gibi eserleri bayağı güzel. Eskiden burası bir sanayi idi. Bizde burayı alıp bir kahvehaneye çevirdik. 30 senelik bir mücadeleyle bu hale getirdik. İnşallah çok daha güzelleştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN BİR GURUR KAYNAĞI OLUYOR"

Müşterilerin okudukları kitapları kendisinin de okuduğunu belirten kahvehane çalışanı Emre Altuner, "Yaklaşık 5 yıldır burada çalışmaktayım. İşletme müdürümüzün projesi çerçevesinde buraya getirdikleri tablolar ve kitaplarla beraber insanlarımız burada dinleniyor, kitaplarını okuyor. Buda bizim için bir gurur kaynağı oluyor. Batman'da diğer kahvehanelerden farkımızda bu bizim. Yaklaşık 30 yıldır bulunan bir işletme burası. İnsanların burada gülerek kalkması, fikir alışverişinde bulunması kitap okuması bizleri de gerçekten mutlu ediyor. Onların okudukları kitapları bizlerde okumaktayız” şeklinde konuştu.

"GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR ORTAM"

Boş vakitlerini sosyalleşmek ve kitap okumak için burada değerlendirdiğini belirten İslam Altuner de burada hem çay içtiklerini hem de kitap okuduklarını kaydetti. Tablolara baktıklarında içleri açıldığını aktaran Altuner, "Bu şekilde herkesi buraya bekliyoruz. Gerçekten çok güzel bir ortam. İnsanlar kitap okumaya başladıkları zaman belli bir süre sonra çok alışıyorlar. Hatta diyorlar, 'başka kitabınız yok mu?" şeklinde konuştu.

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