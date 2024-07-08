Diyarbakır’da 30 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
Diyarbakır'da 1 kişinin ölmesiyle başlayan 30 yıllık kan davası sona erdi. Taraflar arasında yetkililerin de katılımıyla yapılan görüşmeler barışla sonuçlandı
Giriş: 08.07.2024 - 09:49 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:49
Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde 30 yıl önce 1 kişinin ölmesiyle başlayan kan davası, barışla sonuçlandı.
İHA'nın haberine göre ilçenin Kırmataş köyünde 30 yıl önce 1 kişin ölmesiyle Tombak ve Tan ailesi arasında kan davası başladı.
Taraflar arasında Kaymakam Doğukan Koyuncu ve kanaat önderlerinin katılımıyla yapılan görüşmeler barışla sonuçlandı.
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