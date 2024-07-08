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        Haberler Gündem Güncel 30 yıllık kan davası sona erdi! | Son dakika haberleri

        Diyarbakır’da 30 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

        Diyarbakır'da 1 kişinin ölmesiyle başlayan 30 yıllık kan davası sona erdi. Taraflar arasında yetkililerin de katılımıyla yapılan görüşmeler barışla sonuçlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 09:49 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:49
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        30 yıllık kan davası sona erdi!
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        Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde 30 yıl önce 1 kişinin ölmesiyle başlayan kan davası, barışla sonuçlandı.

        İHA'nın haberine göre ilçenin Kırmataş köyünde 30 yıl önce 1 kişin ölmesiyle Tombak ve Tan ailesi arasında kan davası başladı.

        Taraflar arasında Kaymakam Doğukan Koyuncu ve kanaat önderlerinin katılımıyla yapılan görüşmeler barışla sonuçlandı.

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