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İlk plug-in hibrit modeli 300 beygir gücüyle geldi!

Fransız PSA bünyesindeki Alman üretici Opel, ilk plug-in hibrit modelinini üzerindeki örtüyü kaldırdı. C-segment SUV modeli Grandland X üzerinde sergilenen teknolojinin, 2024 yılına kadar markanın tüm modellerinde yer alacağı bildirildi. Grandland X Hybrid4 adıyla tanıtılan araç, platform kardeşi Peugeot 3008 GT Hybrid4 ile aynı güç ünitesini paylaşıyor. Araçta bulunan 200 beygir gücünde 1.6 litrelik benzinli motor ile 109 beygirlik bir elektrik motor toplamda 300 beygirden fazla güç sağlıyor

opel grandland x hybrid

Bundan 2 yıl önce General Motors'un PSA'ya sattığı Opel, marka tarihindeki ilk plug-in hibrit modelini tanıttı. Markanın SUV modeli Grandland X Hybrid4 adıyla sergilediği otomobil, platform kardeşi Peugeot 3008 GT Hybrid4 ile aynı teknolojiyi paylaşıyor.

İki modelin teknoloji paylaşımı, kendini iç mekanda da gösteriyor. Öyle ki, hibrit Grandland X'te 3008'deki vites topuzuna yer verildiği görülüyor. 

TOPLAM 300 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

200 beygir gücünde 1.6 litrelik benzinli motor ile 109 beygirlik bir elektrik motorunun birleşiminden oluşan sistem, otomobile toplamda 300 beygirden fazla güç sağlıyor. Araçta bulunan lityum-ion bataryaların se 13.2 kWh kapasiteye sahip olduğun açıklanıyor.

8 ileri otomatik şanzıman ile gücünü dört tekerleğe aktaran otomobil, sadece elektrik ile çalıştığında 50 kilometre mesafe gidebiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, duvar ünitesinden yapılacak şarjlarda, otomobili 2 saat içinde tamamen şarj etmek mümkün.

2024'E KADAR TÜM MODELLERİ AKIMA KAPILACAK

Hibrit otomobillerde sıklıklar kullanılan rejeneratif fren sistemi burada da karşımıza çıkarken, söz konusu sistemin elektrikli modun menzilini yüzde 10 artırdığı kaydediliyor.

Grandland X Hybrid4'ün, Opel'in elektrikli araç stratejisinin ilk ayağını oluşturduğu açıklandı. Markanın, 2024 yılına kadar tüm modellerinde elektrikli bir seçenek sunmayı planladığı belirtiliyor.

Bu kapsamda, Peugeot 208 altyapını paylaşacak Corsa, markanın ikinci elektrikli otomobil olacak.

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