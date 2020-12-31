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31 Aralık eczaneler saat kaça kadar açık? Eczaneler saat kaçta kapanıyor?

Eczaneler bugün açık mı? 31 Aralık 2020 yani bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün eczaneden ilaç alacaklar merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Öte yandan "31 Aralık'ta eczaneler saat kaçta kapanıyor?" sorusunun cevabı da en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

31 Aralık eczaneler saat kaça kadar açık? Eczaneler saat kaçta kapanıyor?

Bugün eczaneler açık mı? 31 Aralık Eczaneler saat kaçta kapanıyor? Yılbaşı nedeniyle yarın birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Öte yandan saat 21.00'den itibaren tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bu nedenle bugün eczanelerden ilaç almak isteyenler bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Peki, bugün eczaneler saat kaça kadar açık? İşte, merak edilen soruların cevabı...

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Eczaneler 31 Aralık Perşembe günü yani bugün açıklar. Ancak yarın 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil olduğu için sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

Bununla birlikte hafta içi her gün olduğu gibi bugün de eczaneler saat 19.00'a kadar açık olacak.

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