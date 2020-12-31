31 Aralık gecesi televizyon ekranlarında yer alacak diziler ve programlar merak ediliyor. Tüm televizyon kanalları gibi FOX TV'de de 31 Aralık günü ve gecesi yılbaşına özel pek çok program seyirciyle buluşacak. 31 Aralık FOX TV yayın akışı nedir?
31 ARALIK PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00
İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT
CANLI
11.00
ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
CANLI
13.00
AŞK YENİDEN
14.00
TEMİZLİK BENİM İŞİM
YENİ BÖLÜM
16.00
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
YENİ BÖLÜM
19.00
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
CANLI
20.00
ŞAHANE HAYALLER
TV'DE İLK
22.00
KAFALAR KARIŞIK
FİLM
00.00
İLK BULUŞMA
01.30
KAFALAR KARIŞIK
03.15
HAYAT SEVİNCE GÜZEL
05.00
İNADINA AŞK
06.15
FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ
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