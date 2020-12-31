31 Aralık gecesi televizyon ekranlarında yer alacak diziler ve programlar merak ediliyor. Tüm televizyon kanalları gibi Kanal D'de de 31 Aralık günü ve gecesi yılbaşına özel pek çok program seyirciyle buluşacak. 31 Aralık Kanal D yayın akışı nedir?
31 ARALIK PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Sihirli Annem TEKRAR
09:00
Neler Oluyor Hayatta? YENİ BÖLÜM
11:00
Yaprak Dökümü TEKRAR
13:00
Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
15:45
Yatıya Misafirim Var YENİ BÖLÜM
18:45
Kanal D Ana Haber CANLI
20:00
Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel YENİ BÖLÜM
00:30
Neredesin Firuze
02:45
Kahpe Bizans
04:15
Yatıya Misafirim Var TEKRAR
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