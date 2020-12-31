31 Aralık gecesi televizyon ekranlarında yer alacak diziler ve programlar merak ediliyor. Tüm televizyon kanalları gibi Kanal D'de de 31 Aralık günü ve gecesi yılbaşına özel pek çok program seyirciyle buluşacak. 31 Aralık Kanal D yayın akışı nedir?

31 ARALIK PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00

Sihirli Annem TEKRAR

09:00

Neler Oluyor Hayatta? YENİ BÖLÜM

11:00

Yaprak Dökümü TEKRAR

13:00

Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

15:45

Yatıya Misafirim Var YENİ BÖLÜM

18:45

Kanal D Ana Haber CANLI

20:00

Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel YENİ BÖLÜM

00:30

Neredesin Firuze

02:45

Kahpe Bizans

04:15

Yatıya Misafirim Var TEKRAR