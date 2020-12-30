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31 Aralık Perşembe günü bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı?

2021 yılı için geri sayım başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsle mücadele kapsamında bu yılki yılbaşı kutlamalarına korona virüs tedbirleri damgasını vurdu. Vatandaşlar Yılbaşı tatilinin detaylarını araştırıyor. 31 Aralık Perşembe günü bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı?

31 Aralık Perşembe günü bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı?

Yarın bankalar çalışacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık - 4 Ocak arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Peki, Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? 31 Aralık Perşembe günü bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık mı?

31 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ BANKALAR, ECZANELER, PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak.

YILBAŞI TATİLİ RESMİ TATİL Mİ?

Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak Cuma günü resmi olarak tatil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Cuma gününden ibaret olacak.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2020 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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