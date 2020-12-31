31 Aralık gecesi televizyon ekranlarında yer alacak diziler ve programlar merak ediliyor. Tüm televizyon kanalları gibi TV8'de de 31 Aralık günü ve gecesi yılbaşına özel pek çok program seyirciyle buluşacak. 31 Aralık TV8 yayın akışı nedir?
31 ARALIK PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
06:00
Oynat Bakalım
Program
07:15
8'de Sağlık / Yeni Bölüm
Program
08:30
Kırmızı Oda
Dizi
11:30
Doğduğun Ev Kaderindir
Dizi
14:15
Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
Yarışma
19:30
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
Yarışma
00:15
Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
Program
02:30
Doya Doya Moda
Yarışma
04:30
8x8
Program
05:15
Bilginiz Olsun
Program
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