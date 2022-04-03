2021-2022 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu hafta oynanan zorlu maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu...
SÜPER LİG 31. HAFTA PROGRAMI
2 Nisan Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor 2-2 Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Altay 1-2 Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli Stadı)
16.00 Yukatel Kayserispor 0-4 Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Galatasaray 2-0 Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa 2-1 Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor 3-0 Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir Stadı)
16.00 Aytemiz Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Stadı)
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay Stadı)
SÜPER LİG 31. HAFTA PUAN DURUMU (3 NİSAM)
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