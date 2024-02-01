Reytinglerde zirve yarışı! 31 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 31 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Sandık Kokusu, Şahane Hayatım ve Kuruluş Osman gibi diziler ile Survivor All Star gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 31 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
Reyting sonuçları 31 Ocak Çarşamba akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Sandık Kokusu, Şahane Hayatım ve Kuruluş Osman gibi diziler ile Survivor All Star gibi yapımlar reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 31 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
31 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
31 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI