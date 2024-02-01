Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 31 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama: andık Kokusu, Şahane Hayatım ve Kuruluş Osman

        Reytinglerde zirve yarışı! 31 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reyting sonuçları 31 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Sandık Kokusu, Şahane Hayatım ve Kuruluş Osman gibi diziler ile Survivor All Star gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 31 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 08:08 Güncelleme: 01.02.2024 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Reyting sonuçları 31 Ocak Çarşamba akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Sandık Kokusu, Şahane Hayatım ve Kuruluş Osman gibi diziler ile Survivor All Star gibi yapımlar reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 31 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        31 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        31 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Göçmen krizi sürüyor!
        Göçmen krizi sürüyor!
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        10 kişilik grup marketi bastı!
        10 kişilik grup marketi bastı!
        Kripto para düzenlemesi yolda
        Kripto para düzenlemesi yolda
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!