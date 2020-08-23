Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarışa bin 765 sporcu katıldı.

Türkiye'nin ve İstanbul'un spor yoluyla tanıtımı ile turizmine büyük katkı sunan yarış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Organizasyonda ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri doğrultusunda tedbirler alındı.

Yarışmacılar, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında başlangıç noktasına 3 ayrı gemiyle taşındı. Yüzücüler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startı vermesiyle Anadolu yakasındaki Kanlıca İskelesi'nden gruplar halinde İstanbul Boğazı'na atladı. Yüzücülere, parkur boyunca herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda müdahale edebilmek için deniz araçları eşlik etti.

Kanlıca İskelesi'nde yarışa başlayan sporcular, 6,5 kilometrelik parkurun ardından Kuruçeşme'deki Cemil Topuzlu Parkı'nda organizasyonu tamamladı.

Yarışı kadınlarda 47 dakika 52 saniyelik derecesiyle Hilal Zeynep Saraç ilk sırada tamamladı. Ilgın Çelik 48 dakika 13 saniyelik süresiyle ikinci, Sudenaz Çakmak ise 48 dakika 46 saniye ile üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Mustafa Serenay, 46 dakika 1 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Atahan Kireşçi, 46 dakika 20 saniyelik süresiyle ikinciliği, Atakan Malgil ise 47 dakika 31 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın ödül töreni yapıldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen ve bin 765 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TMOK Başkanı Uğur Erdener ile diğer yetkililer hazır bulundu.

Törende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Dereceye giren sporcular, madalyalarını ve ödüllerini kendileri aldı.

Kadınlarda yarışı ilk sırada tamamlayan Hilal Zeynep Saraç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu yarışta 2018'de de birinci olmuştum. 2019'da erkekler genel klasman birincisini geçerek bir ilki başarmıştım. Şimdi tekrar birinciliğe çıkmaktan dolayı gururluyum. Çok mutluyum. Harika bir duygu. Zor bir yarış. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erkeklerde birinciliği elde eden Mustafa Serenay ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Geçen sene istediğim dereceye ulaşamamıştım. Bu yıl elimden geleni yaptım ve birinci oldum. Çok iyi bir organizasyon oldu." diye konuştu.

KASAPOĞLU: DÜNYAYA MESAJ VERDİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği süreçte 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı düzenleyerek, tüm dünyaya çok önemli bir mesaj verdiklerini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen ve bin 765 sporcunun katıldığı organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Kasapoğlu, "Sporun birleştiren ruhuyla, kıtaların kulaçlarla birleşmesi söz konusu. Bu yıl yarışın 32'ncisi gerçekleşiyor. 59 ülkeden 2 bine yakın sporcu katılıyor. Salgın sürecinde ülkemizin bu yarışı başarıyla gerçekleştirmesi tüm dünyaya verilmiş çok önemli bir mesaj. Ülkemizin hem spor turiziminde ne kadar ciddi bir mesafe kaydettiğini hem de sağlık altyapısıyla bu süreci başarılı yönettiğini tekrar tekrar ortaya koyan bir durum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok uluslararası organizasyonu başarılı bir şekilde düzenlediğini vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu, son 18 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla geldiğimiz bir nokta. Bu noktayı her geçen gün daha ileriye taşıma çabamız var. İdealimiz, bu bayrağı ileri taşımak. İki yıl önce başlattığımız 'Yüzme bilmeyen kalmasın' kampanyası hızlı bir şekilde büyüyor. Pandemiye rağmen hedeflerimizi aşacağız inşallah. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz. Potansiyeli olan gençlerimizi yetiştireceğiz. Su sporlarına önem veriyoruz. Yalova'da su sporlarıyla ilgili bir çalışmamızı paylaştık. İnşallah projelerimizi aşama aşama gerçekleştiriyoruz. Sporu tabana yayma politikamızı gerçekleştirmek bizim için ayrı bir heyecan. Spor turizmi, bakanlığımızın özellikle önem verdiği bir konu. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

ERDENER: YARIŞ GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA ORGANİZE ETTİK

TMOK Başkanı Uğur Erdener, 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı Kovid-19 salgını nedeniyle zor koşullar altında düzenlediklerini aktardı.

Bu yıl yarışı ilave tedbirler alarak organize ettiklerini ifade eden Erdener, "Yarışı, güç koşullar altında organize ettik. Herhangi bir sorun olmadı. Güzel bir yarış gerçekleştirdik. Ülkemizin ve İstanbul'un tanıtımının yanı sıra turizm ile sağlığa verdiği önemi vurgulama açısından güzel bir örnek. Destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

İMAMOĞLU: SENEYE BENİM DE KULAÇ ATMA NİYETİM VAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda konuştu. Kendisinin de önümüzdeki sene yüzmek için niyetli olduğunu söyleyen İmamoğlu, bu tip organizasyonlarla İstanbul’un erdemini tüm dünyayla paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Bu yıl 32.’si düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı’nda renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarış sırasında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Dünyada İstanbul gibi başka bir güzellik olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dünyada böylesine bir güzellik yok. 2 kıtanın arasında yapacağınız her organizasyon dünyada iz bırakır. Bunun kıymetini bilerek her türlü erdem ve kalitesini dünyayla paylaşmak lazım. Bu organizasyon da bunlardan birisi. Başarılar diliyorum. Açıkçası yüzebilir miyim diye bir niyet ettim ama iyi bir çalışma yaparak burada kulaç atmak belki dünyanın en güzel keyfi olur, Asya’dan Avrupa’ya geçmek” ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE BOĞAZ'DA YÜZDÜM"

Boğaz’da daha önce denize girdiğini de söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Boğaz’da daha önce yüzdüm. Uzun mesafeli değil ama kısa mesafeli bir yüzüş oldu. Akıntısı ilginç. Yüzmede fena değilimdir, akıntıyı de severim. Akıntılı denizlerde yüzdüğüm için biraz keyifli bir çalışma yaparak seneye bunu yapabilirim” dedi.

Karadeniz insanı olduğunun hatırlatılması üzerine de, “Evet zor bir denizdir Karadeniz” diyerek sözlerini tamamladı.