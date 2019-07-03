33 yıldan beri yürürlükte olan balina avı yasağını yürürlükten kaldırarak tartışmalı bir karara imza attı.

Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu’ndan 1986 yılında çekilen Japon hükümeti, 33 yıldan beri yürürlükte olan balina avı yasağını yürürlükten kaldırarak tartışmalı bir karara imza attı.

Bu karar hayvan hakları savunucuları ve çevre koruma örgütlerinin tepkisini çekerken Japon balıkçıklar dün ilk avlarına çıktı. Ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nın Kushiro kentindeki limanda düzenlenen törenin ardından 5 balina avcı teknesinden oluşan filo, denize açıldı.

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Balina avı teknelerden biri, pazartesi öğleden sonra ilk avını gerçekleştirerek Kushiro'ya geri döndü. Yaklaşık 8 metre uzunluğundaki minke balinası limana alındı.

Japon yetkililer, dünya çapında tepki gören bu kararlarının arkasında durduklarını belirterek balina avcılığının "kültürlerinin bir parçası" olduğunu söylüyor.

İzlanda, Norveç, Faroe Adaları ve Alaska, dünya üzerinde kontrollü olarak balina avcılığına devam eden ülkeler arasında. Balina eti, bu ülkelerde yüksek gelir getiren bir ürün olmasa da, avcılıktaki ortak noktanın, Japonya’da olduğu gibi “tarihsel alışkanlık” olduğu belirtiliyor.