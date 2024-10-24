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        Haberler Spor Futbol 35 yaşındaki eski futbolcu vefat etti - Futbol Haberleri

        35 yaşındaki eski futbolcu vefat etti

        35 yaşındaki eski futbolcu Abdelaziz Barrada, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 23:27 Güncelleme: 24.10.2024 - 23:27
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        35 yaşındaki eski futbolcu vefat etti!
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        Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de forma giyen 35 yaşındaki eski futbolcu Abdelaziz Barrada, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu.

        Foot Mercato'nun haberine göre; Barrada, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

        ANTALYASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

        Kariyerinde; Getafe, Al Jazira, Marsilya ve Antalyaspor gibi takımlarda forma giyen Barrada, 2019/2020 sezonun ardından futboldan emekli olma kararı almıştı.

        2018/2019 sezonunda Antalyaspor formasını sadece 9 maçta giyen Faslı orta saha çıktığı mücadelelerde 9 gollük performans sergiledi.

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