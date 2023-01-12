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3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

3600 ek gösterge düzenlemesi için geri sayım başladı. Memur ve emeklilerin maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapılırken 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin detaylar da netlik kazandı. İşte, 3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih ve kapsamı hakkında merak edilenler...

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  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?

    3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri, memur ve memur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis memuru gibi tüm kamu çalışanlarını kapsayacak olan ek gösterge yasası için gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. 2022 yılında emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesi ile yaklaşık 93 bin TL ikramiye farkı ödenecek. İşte, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek? sorularının cevapları...
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?

    93 LİRA İKRAMİYE ÖDENECEK!

    2022 yılında emekli olan memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesiyle 93 bin lira ikramiye ödenecek. Ek göstergesi 600 puan artırılanlar için 260 TL, 1400 puan artırılanlar için ise 607 TL ilave yapılacak.
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?

    EK GÖSTERGE 15 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge ile tüm emeklilerin aylıklarına 230 TL ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan emeklilere verilen ek göstergeden kaynaklı 1.641 TL ilave artış da 15 Ocak'ta aylıklarına yansıyacak.
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?

    GÖSTERGELERDE 600 PUAN ARTIŞ

    Yaklaşık 5.3 milyon memur ve emekli memuru kapsayan ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek gösterge artışı, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Ek gösterge artışından yararlanan emekliler, şubat ayından itibaren yeni ek gösterge üzerinden emekli aylığı almaya başlayacaklar.

    Söz konusu düzenleme ile 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, avukat, müdür gibi bazı meslek gruplarında ise 2200 veya 3000’den 3600’e çıkartıldı.
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?

    BAZI ÇALIŞAN MEMURLARIN MAAŞI AZALACAK

    Ek göstergenin daha çok emekli aylıklarını artıran bir fonksiyonu var. Çalışırken ele geçen maaş üzerinde ise sınırlı etkisi bulunuyor. Ek göstergesi 600 puan artan memurların maaşları yaklaşık 190 lira artacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanların maaşlarındaki artış 100 lira dolayında olacak. Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan memurların çalışırken aldıkları maaş ise yaklaşık 180 lira azalacak.
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?

    EK GÖSTERGE HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

    Ek gösterge düzenlemesinde en büyük kazancı, ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılanlar ile 3000’den 3600’e çıkartılanlar elde edecek. Çünkü ek gösterge düzenlemesi ile esas maaş artışı, tazminat yansıtma oranı (TYO) ile sağlanıyor. Ek gösterge 3600’e çıktığında tazminat yansıtma oranı da yüzde 85’ten yüzde 145’e çıkıyor.

    TYO’daki 60 puanlık farkın en yüksek devlet memuru maaşı ile çarpım sonucu kök tutar bulunuyor. Hizmet süresine göre bu kök tutar üzerinden hesaplama yapılıyor. Örneğin, 25 yıl hizmeti bulunanlara kök tutarın yüzde 75’i, 30 yıl hizmeti bulunanlara da yüzde 80’i oranında ödeme yapılıyor. Burada hesaplanan tutarlara, ek göstergesi 600 puan artırılanlar için 260 TL, 1400 puan artırılanlar için ise 607 TL ilave ediliyor. Böylece, emeklinin ek gösterge kapsamında hak ettiği tutar belirleniyor.
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?

    "İKRAMİYE FARKI 1 KEREYE MAHSUS OLMAK ÜZERE YATIRILACAK"

    2022'de emekli olan memurlar 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilave ikramiye alacak. İlave ikramiye tutarı, katsayı ve hizmet yılına göre değişecek. 2022'de emekli olan kamu görevlilerine ortalama 93 bin lira ikramiye farkı ödeneceği bildirildi. İkramiye farkı 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.

    İave ikramiye hakkı, 2023 yılının ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına Temmuz 2023'te yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak.
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?

    EMEKLİ İKRAMİYESİ FARK ÖDEMELERİ KİMLERE YAPILACAK?

    5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre, kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilmiş olanlara, vazife malulü aylığı bağlananlara veya ölüm sebebiyle aylık bağlanan hak sahiplerine emekliliğe hak kazandıkları tarihi takip eden;

    - Üç ay içinde, üç ay içerisinde değişiklik olmaması halinde takip eden altı ay içinde, emekli ikramiyesinin hesabında esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle,

    - İlk mali yılın birinci ayında (ocak ayında) katsayılar dışındaki diğer unsurlarda artış meydana gelmesi halinde, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle emekli ikramiyesi farkı ayrı ayrı ödeniyor.

    Buna göre, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek ek gösterge değişiklikleri nedeniyle emekli ikramiyesi fark tahakkuku hakkından, aylık başlangıç tarihi veya ölüm tarihini takip eden aybaşı tarihi 1 Ocak 2022 (dahil) – 31 Aralık 2022 (dahil) tarihleri arasında olanlar yararlanacak.

    Aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden ilk mali yılın birinci ayı 2024 yılının ocak ayı olduğundan, aylık başlangıç tarihi veya ölüm tarihini takip eden aybaşı tarihi 1 Ocak 2023 ve sonrası olanlara ek gösterge artışından kaynaklı olarak emekli ikramiyesi farkı ödenmeyecek.
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?

    EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIKLARINA NASIL YANSIYACAK?

    Dini yükseköğrenim görmeyen lisans mezunu din görevlileri, sağlık bilimleri lisansiyeri olmayan lisans mezunu hemşireler ve müdürlerin ek göstergeleri 2200’den 3600’e çıkacak.

    Yükseköğrenim mezunu öğretmenler, dini yükseköğrenim mezunu din görevlileri, sağlık bilimleri lisansiyeri hemşireler ve polislerin ek göstergesi ise 3000’den 3600’e çıkacak.

    Ek göstergesi sadece 600 puan artan emeklilerin aylıklarında, yüzde 30’luk normal maaş zammına ilave 260,40 TL artış olacak.

    Ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanlardan 25 yıl hizmeti olanların aylıklarına 2.115 TL, 30 yıl hizmeti bulunanların aylıklarına ise 2.240 TL ilave artış yapılacak.

    Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanlardan 25 yıl hizmeti olanlar 2.463 TL, 30 yıl hizmeti olanlar ise 2.587 TL daha fazla zam alacaklar.
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?
    EK GÖSTERGE ARTIŞI EMEKLİ AYLIKLARINA NASIL YANSIYACAK?
    EK GÖSTERGESİ 600 ARTANLAR 260,40 TL
    EK GÖSTERGESİ 3000’DEN 3600’E ÇIKANLAR (25 YIL) 2.115 TL
    (30 YIL) 2.240 TL
    EK GÖSTERGESİ 2200’DEN 3600’E ÇIKANLAR (25 YIL) 2.463 TL
    (30 YIL)
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?

    YENİ EMEKLİ OLANLARIN EMEKLİ İKRAMİYELERİ ARTACAK

    Ek gösterge düzenlemesinden dolayı yüz binlerce memur emeklilik dilekçesini uzun süredir erteledi. 15 Ocak 2023 tarihinden sonra emekli olan memurların emekli ikramiyeleri artacak.

    Emekli ikramiyesindeki artış tutarı; ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanlarda 25 yıl hizmeti olanlar için 52.875 TL’den başlayacak. Ek göstergesi 2000’den 3600’e çıkan ve 25 yıl hizmeti olanlarda ise 61.575 TL’den başlayacak.
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?
    EK GÖSTERGE ARTIŞI EMEKLİ İKRAMİYELERİNE NASIL YANSIYACAK?
    EK GÖSTERGESİ 3000’DEN 3600’E ÇIKANLAR (25 YIL) 52.875 TL
    (30 YIL) 67.200 TL
    EK GÖSTERGESİ2200’DEN 3600’E ÇIKANLAR (25 YIL) 61.575 TL
    (30 YIL) 77.610 TL
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?

    ÖNCEDEN EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYE ARTIŞINDAN YARARLANACAK MI?

    Söz konusu kişilere, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ocak ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışlardan kaynaklanan ikramiye farkları ayrıca ödenir. Bu kişilerin aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, takip eden altı ay içinde katsayılarda yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da verilir.
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?

    Kanun uyarınca emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödeniyor. Ancak, kendi iradesi ile emekli olmayanlar için istisna bulunuyor. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. maddesinin 6. fıkrası uyarınca, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları; yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler; görevde iken vazife malulü haline gelenler; görevde iken ölen memurların hak sahipleri için istisna uygulanıyor.
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?

    Buna göre, son üç ay içinde yaş haddi veya kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenler, vazife malûlleri ve ölüm aylığı bağlananlar hem ek göstergedeki artıştan, hem de ocak ayındaki memur maaş katsayısı artışından kaynaklı emekli ikramiyesi farkını alabilecekler.

    Üç ay ile altı aylık süre içinde kadrosuzluk veya yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilenler ise sadece ocak ayındaki maaş katsayısı artışından kaynaklı emekli ikramiyesi farkını alacaklar, ek gösterge artışından yararlanamayacaklar.

    Kendi isteği ile emekli olanlar ile 6 aydan önce yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmış olanlar ise memur maaş katsayısı veya ek göstergeden kaynaklı emekli ikramiyesi farkı alamayacaklar.
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?

    Mevcut emeklilere yeni ek gösterge üzerinden emekli aylığı ödemesi ne zaman ve nasıl yapılacak?

    15 Ocak 2023 tarihinden önce emekli aylığı bağlanmış olanların aylıklarına esas ek gösterge rakamları, bu tarih itibarıyla yükseltilecek. Bunlara yeni ek göstergeye göre hesaplanan tam aylıkları 1 Şubat 2023 tarihinde ödenecek. Tam aylıkları haricinde, 15 Ocak 2023 – 31 Ocak 2023 dönemi için aylık farkı ödenecek. Şubat ayında banka hesaplarına, hem şubat ayının hem de 15 – 31 Ocak döneminin yeni ek gösterge karşılığı hak ettikleri tutar yatırılacak.

    Örneğin 1’inci derece kadrolu şube müdürü iken 15 Ocak 2020 tarihinde 2200 ek göstergeden emekli olan kişinin aylığı, 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge üzerinden hesaplanacak. Kendisine 1 Şubat 2023 tarihindeki tam aylığının yanı sıra 15 – 31 Ocak dönemi için ek gösterge artışından kaynaklı fark ödenecek.
  • 3600 ek gösterge ile 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek! 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor ve ne zaman ödenecek?

    Yeni emekli olacakların aylık ve ikramiyeleri nasıl hesaplanacak?

    Emekli aylığı 15 Ocak 2023 tarihi ve sonrasında bağlananların kendilerine veya hak sahiplerine, emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yeni ek gösterge hükümlerine göre hesaplanacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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