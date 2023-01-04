382 gün hiçbir şey yemeden 125 kilo verdi, tıp dünyasına geçti!

Doktor gözetiminde, tehlikeli olmasına rağmen oruç tutmaya devam etti. Orucun şartları oldukça ağırdı: asla yemek yemiyor, potasyum, sodyum ve maya sağlayan takviyeler alıyor ve su ya da kahve gibi sadece kalorisiz besinler tüketiyordu.

Doktorlar, Angus'u dikkatle izliyordu çünkü raporlarda daha önce bu kadar fazla oruç tutan insanların sonu ölümle bitmişti