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382 gün hiçbir şey yemeden 125 kilo verdi, tıp dünyasına geçti!

27 yaşında obez bir genç olan Angus, kilolarından sıkılınca tehlikeli bir yöntemle kilo verdi. Tam 382 gün oruç tuttuktan sonra 125 kilo verdi. 1960'lı yıllarda uygulanan "aç kalarak zayıflama" yöntemi, o zaman bile tehlikeli olarak görülüyordu; daha önce bu yöntem başka hastaların hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ancak bunlar Angus'u durdurmadı ve adını tıp dünyasına yazdırdı.

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  • 382 gün hiçbir şey yemeden 125 kilo verdi, tıp dünyasına geçti!

    Angus Barbieri, 27 yaşında ve aşırı kilolu genç bir adamdı. Kilolarından sıkılan Angus, İskoçya'nın Dundee Kraliyet Hastanesi'ndeki üniversitenin tıp departmanına kiloları hakkında başvurdu. Raporlara, 206 kilo (456 pound) olarak geçti. 

    Doktorların ilk planı ona kısa süreli oruç tutturmaktı. Angus oruç tutarken gayet iyi başlamıştı. 40 gün oruç tuttu ancak genç adam ideal kilosuna ulaşmakta kararlıydı. 
  • 382 gün hiçbir şey yemeden 125 kilo verdi, tıp dünyasına geçti!

    Doktor gözetiminde, tehlikeli olmasına rağmen oruç tutmaya devam etti. Orucun şartları oldukça ağırdı: asla yemek yemiyor, potasyum, sodyum ve maya sağlayan takviyeler alıyor ve su ya da kahve gibi sadece kalorisiz besinler tüketiyordu.

    Doktorlar, Angus'u dikkatle izliyordu çünkü raporlarda daha önce bu kadar fazla oruç tutan insanların sonu ölümle bitmişti
  • 382 gün hiçbir şey yemeden 125 kilo verdi, tıp dünyasına geçti!

    Daha önce bu denli uzun oruç tutan hastalardan iki kişi kalp yetmezliğinden, biri ince barsak tıkanıklığından, ikisi de oruçlarını bitirdikten sonra “yeniden beslenme döneminde” ölmüştü.

    Ancak işin ilginç tarafı, korkulan hiçbir belirti Angus'ta olmadı. Sadece kan şekeri biraz düşüktü ancak yine de kendini iyi hissediyordu.
  • 382 gün hiçbir şey yemeden 125 kilo verdi, tıp dünyasına geçti!

    Angus, tam 382 gün boyunca oruç tuttu. Bu şekilde yaşayabildi çünkü vücudu, yiyecek az olduğu için vücut yağıyla yaşayacak şekilde gelişti.

    Bir yıldan fazla tuttuğu oruç sonunda Angus'a başarı getirdi ve orucunu 11 Temmuz 1966'da bitirdi; 125 kilo verdi ve ideal kilosu olan 81 kiloya indi. Barbieri, orucunun sonunda, "Biraz zayıf hissetmenin dışında, hiçbir kötü etki hissetmiyorum" dedi. Ayrıca yemeğin tadının nasıl olduğunu unuttuğunu da söyledi.
  • 382 gün hiçbir şey yemeden 125 kilo verdi, tıp dünyasına geçti!

    Bir tedavi olarak "açlık" 1960'larda ve 70'lerde biraz popülerlik kazanırken, doktorlar bu stratejiyi hastaları öldürme olasılığı yüksek olduğu için bıraktılar çünkü belirli bir süre sonra vücut, yağ ve kasları enerji için yakarak; sonunda ölümcül bir kalp krizi olasılığı doğuruyordu. 

    Bugün doktorlar, hastanın sağlığını riske attığı için bir yıl süren orucun sorumsuzca olduğunu söylüyor.

    Kaynak: Unbelievable Facts ve Business Insider

 

Haberi Hazırlayan : Basak Kanik
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