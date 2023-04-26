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Haberler Yaşam Astroloji 4 Mayıs Hangi Burç? 4 Mayıs Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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4 Mayıs hangi burç? 4 Mayıs burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Zodyak’ın ikinci burcu olan Boğa burcu, 21 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri arasında doğan kişilere aittir. Yani 4 Mayıs hangi burç sorusunun cevabı, “Boğa burcu” şeklindedir. Peki Boğa burcu kadını veya erkeklerinin özellikleri nelerdir? İşte, detaylar...

4 Mayıs Hangi Burç? 4 Mayıs Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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4 Mayıs Burcu Nedir?

4 Mayıs burcu ne sorusunu soranlardan biriyseniz bu tarihe ait burcun Boğa olduğunu söyleyebiliriz. Toprak elementine ait bir burç olan Boğa, Venüs gezegeniyle yönetilir. Koyu ve sıcak bakışlı kişiler olan Boğa burçlarının şanslı günü Cuma, şanslı sayısı ise 6’dır.

4 Mayıs Burcu Yükseleni Ne?

Boğa burcunun yükseleni için net bir burçtan bahsetmek mümkün değildir. Herkesin doğum saatine göre yükseleni belirlenir. 4 Mayıs’ta doğana her kişinin yükselen burcu aynı değildir. Yükselen burcunuzu öğrenmek istiyorsanız doğum saatinizin ve yerinizin bilgisine ulaşmanız gerekir. Doğum gününün yanı sıra doğum saati ve doğum yeri gibi bilgilere sahipseniz yükselen burcunuzu hesaplayabilirsiniz.

4 Mayıs Burcu Özellikleri Nasıl?

4 Mayıs burcu özellikleri üzerine bilgi sahibi olarak sahip olduğunuz burcun size neler kattığını anlayabilirsiniz. Aynı şekilde bu burca sahip bir yakınınız varsa özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Boğa burcunu tanımlayan özelliklerin başında sadakat gelir. İlişkilerde sadık hareketleriyle öne çıkan Boğalar, maddecilik anlayışlarıyla da bilinir. Koydukları hedefe giden yolda onları tanımlayan sözcük, “sahip olma”dır.

Boğa Burcu Kadını Ne Özellikler Taşır?

4 Mayıs burcu kadını için estetik, sanat ve yoğun duygular önemlidir. Bu da bu burca mensup kadınların aşkta aşırılıklara kaçmasına neden olabilir. Uyum ve güzelliğe olan tutku, bu burcun kadınları için birçok şeyden önce gelir. Ayrıca bu kadınlar dış görünüşe, güzelliğe ve lükse ekstra önem verir. Bu da dönem dönem maddiyata kaymalarına neden olabilir. Her şeye rağmen bu burcun kadınları sessiz ve sakin yapısıyla çevresinden sevgi toplar.

Boğa Burcu Erkeği Ne Özellikler Taşır?

4 Mayıs burcu erkeği üzerine bir tanımlama yapılması gerekirse bu tanımda “sakinlik” baş sırada yer alır. Çevresindeki çocuklara şefkatli yapısını gösteren Boğa erkekleri, çok iyi bir baba adayıdır. Bu burca sahip erkeklerin en öne çıkan yapısı sevgi için yaşamalarıdır. Dönem dönem maddiyata ve lükse verdikleri önem ile birlikte savurgan olabilirler. Ancak yine de sevdikleri için eli bol ve cömert özellikleri vardır.

4 Mayıs'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

4 Mayıs'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular;

  • Bahar Şahin
  • Burcu Biricik
  • Derya Karadaş
  • Haydar Zorlu

4 Mayıs'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

4 Mayıs'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular;

  • Paige Rense
  • Fernandinho
  • Mike Dirnt
  • Rocco Siffredi

4 Mayıs Burcu Yorumu Ne?

Günlük, haftalık, aylık ve hatta 4 Mayıs burcu yorumu vardır. Günlük yorumunuza bakarak o gün başınıza gelme potansiyeli olan olayları öğrenebilir, riskler hakkında bilgi sahibi olabilir ve fırsatlardan haberdar olabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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