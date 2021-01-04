Çukur dizisi bu akşam saat 20.00'da yeni bölümü ile diziseverlerin karşısına çıkacak. SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur', bu akşam 4. sezonun 18. bölümüyle ekrana gelecek.

4 OCAK 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

Yamaç, Erdenetler'e karşı başlattığı intikam planının ilk adımı atacak ve Cengiz Erdenet bir seçim yapmak zorunda kalacak. Cengiz’in büyük kayıplar yaşamasına sebep olan Koçovalılar mahalleye döndüklerinde hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşacaklar.

Erdenetler'in mahallede sebep olduğu felaketin sonuçları merakla beklenecek. Çukurlular bir kez daha bir arada durarak bu felaketin yaralarını saracak. Yamaç her cephede mücadele verirken Nehir’in sürpriz hamlesiyle şaşıracak. Yanında duran herkesi bir bir kaybeden Cengiz, Koçovalılar'dan kaçmak için harekete geçecek ancak Koçovalılar’ın onun izini bulması uzun sürmeyecek.