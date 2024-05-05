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        Haberler Gündem Güvenlik 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 13:20 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:21
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        4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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        Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor" ifadelerine yer verildi.

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        #MSB
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