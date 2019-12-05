Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Enerji Bakanlığı, kömürle elektrik üreten santralların sahipleri ve yöneticileriyle dün Ankara’da saat 16.00’da bir araya geldi. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri ile enerji KİT’lerinin yöneticileri de hazır bulundu.

Toplantıya, Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, çevre yatırımlarına ilişkin süreyi 2.5 yıl erteleyen yasayı veto etmesi sonrasında söz konusu santrallarla ilgili atılacak adımlar konusunda taraflar bilgilendirildi.

Enerji Bakanlığı, bu konuda net mesaj verdi. Bakanlık, “Bugüne dek çevre konusunda hiçbir yatırım yapmayan santrallar, 1 Ocak itibarıyla kapatılacak” mesajını iletti.

ÇEVRE BAKANLIĞI DA ALARMDA

Çevre Bakanlığı da santral konusuyla ilgili yoğun mesai yapıyor. Bakanlık, dün çevre ve şehircilik il müdürleri ile bir araya geldi. İl müdürlüklerinin bu konuyla görev ve sorumlulukları konuşuldu.

İl müdürlükleri, illerindeki söz konusu santralları ziyaret edecek. Başta zehirli gazların tutulmasını sağlayan baca gazı olmak üzere yasada öngörülen çevre yatırımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol edecek. Buna göre “uygunluk” belgesi düzenleyecek. Yatırım yapmayanlar, bu belgeyi alamayacak ve santral kapatılacak.

ÖNE ÇIKAN SANTRALLAR

Peki, kapatılması gündemde olan santrallar hangileri? Enerji kulislerinde, en az 4 santralın adı konuşuluyor. Bunların ikisi Kütahya’da, biri Sivas’ta diğeri de Manisa’da bulunuyor.

Kaynaklar, bu santrallarda baca gazı arıtma dahil hiçbir çevre yatırımının söz konusu olmadığını belirterek, “Bunların kapatılması hemen hemen kesin diyebiliriz. Bunların yanı sıra birkaç santral daha yıl başı itibarıyla kapatılabilir” dedi.