"Filtre" maddesi kanundan çıkarıldı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan çıkarıldı.

Kasım ayında Meclis’te yapılan yasal düzenlemeyle, baca filtresi bulunmayan kömür santrallarına çevreye uyum için 2.5 yıl daha ek süre verilmişti.

Meclis Plan-Bütçe Komisyonu’nda tartışmalara neden olan ve kamuoyunda yoğun itirazlara neden olan düzenleme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasayı veto etmişti.

"Bu erteleme ilk defa önümüze gelmedi. Bu talep daha önce geldi bunlar yapıldı. Yüklenici firmalar bu filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler, tekrar süre uzatım talebinde bulunuyorlar." diyen Erdoğan, Bizim kararlılığımız var. insanımıza temiz hava solumasına fırsat vermeyen bu kuruluşları çalıştıramayız. Bu termik santrallerde daha başta bir defa bu filtrasyonun yapılması kaydı var. Siz bu karara uymazsanız, siz daha fazla para kazanacaksınız diye buna fırsat veremeyiz. Bunun için süre doluyor. Bu yıl sonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atar bilemem. 2022 sonuna kadar buna fırsat verelim, bunu kabul etmem mümkün değildir. Halkım karar vericidir." demişti.

Termik santrallar için 2013’te getirilen çevreye uyum zorunluluğu geçmişte üç kez ertelenmişti. Son olarak 31 Aralık 2019’a kadar süre tanınmıştı.