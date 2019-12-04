Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Elektrik Piyasası Yasası’nda, değişik illere dağılmış, 12 dolayında kömür santralının çevre mevzuatına uyumu kapsamında gerçekleştirmesi gereken yatırımlara ilişkin bir madde yer alıyor.

Söz konusu yasanın “Geçici 8. Maddesi”, devlet şirketi EÜAŞ veya bağlı ortaklıklarına ait üretim tesisleri ve özelleştirilen bazı santrallerin, 31 Aralık 2019 tarihine kadar çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımları gerçekleştirmesini (filtre, baca gazı arıtma gibi) ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlanmasını zorunlu kılıyor.

Bu sürenin dolmasına kısa süre kala, AK Parti ve MHP’nin oylarıyla bir yasa kabul edildi. Buna göre, çevre yatırımına ilişkin süre, 2.5 yıl ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu düzenlemeyi veto etti.

ANKARA’DA YOĞUN MESAİ

Erdoğan’ın vetosu sonrasında Enerji Bakanlığı’nda, söz konusu kömür santrallarıyla ilgili yoğun bir mesai başladı. Enerji ve Çevre bakanlıkları yetkilileri, santrallarla ilgili atılacak adım konusunda dün bir toplantı yaptı. Toplantıda, kapatma dahil konunun değişik boyutlarının tartışıldığı kaydediliyor.

KRİTİK RANDEVU

Enerji Bakanlığı, bugün de kömürle elektrik üreten santralların sahiplerini ve yöneticilerini Ankara’ya davet etti. Toplantı, saat 16.00’da başlayacak.

Toplantıda, öngörülen sürede başta baca gazı arıtma tesisi olmak üzere çevre yatırımlarını yapmayan santrallar konusunda atılacak adımlara ilişkin bilgi verileceği belirtiliyor.

Zehirli gazların tutulmasını sağlayan baca gazı arıtma tesisi olmayan 6 santralın yıl sonunda kapatılması bekleniyor. Toplantı, bu konunun açıklığa kavuşturulması yönüyle büyük önem taşıyor.