Nvidia, Japon SoftBank'ın çip üreticis şirketi ARM'yi 40 milyar doların üzerinde bir bedelle satın alıyor. İki şirketten yapılan açıklamada yarı iletken sektöründe tarihin en büyük satın almasının para ve hisse karşılığında yapılacağı açıklandı.

Nvidia'nin ARM için hazırladığı satın alma paketinde 21.5 milyar dolar şirket hissesi, 12 milyar dolar para, 5 milyar dolar satın alma sonrası mali performansa göre koşullu ödeme ve ARM çalışanları için 1.5 milyar dolarlık varlık bulunuyor.

Anlaşmanın 18 ay içerisinde AB, ABD, Çin ve Britanyalı düzenleyici kurum onaylarının ardından tamamlanması bekleniyor.

Çip endüstrisindeki en büyük satın alma olacak işlem ile ilgili Samsung, Apple, Qualcomm, Broadcom, Intel, Huawei gibi firmaların tepkisi merak konusu zira Nvidia, satın almayla ARM'nin işlemci ve mimari becerisiyle mevcut yapay zeka sistemleriyle birleştirerek akıllı telefon, bilgisayar, telefon ve otonom teknolojilerde büyümeyi planlıyor.

Veri merkezleri ve bilgisayar oyunu pazarının pandemiyle birlikte uçuşa geçmesiyle, Nvidia S&P 500'ün en iyi performans veren ikinci hissesi olmuş ve iki kattan fazla artara piyasa değerini 300 milyar doların üzerine taşımıştı.

Çip endüstrisi nedeniyle ABD ve Çin hükümetleri son dönemde karşı karşıya gelmiş ve Trump Çinli şirketlerin ABD üretimi ya da ABD yazılı, parçası içeren çiplere erişimini önleyecek düzenlemelere gitmişti.

Yarı iletken ve çipler havacılıktan giyilebilir teknolojilere, ev ürünlerinden araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında öne çıkıyor.