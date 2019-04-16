Konya'da dün saat 12.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesinde şehrin plaka rakamından yola çıkılarak inşa edilen bir plazanın en üst katında acı bir olay yaşandı. Plazanın son katında bulunan restoran kısmına müşteri gibi gelen üniversite öğrencisi Aysun Y. (21),bir süre sonra seyir terası bölümüne geçerek, aşağı atlamaya kalkıştı. Genç kız, kendisine engel olmaya çalışan restoran çalışanlarını da yanında taşıdığı bıçağı savurarak, yaklaşmamaları konusunda uyardı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre bıçakla kendisine zarar veren Aysun Y., daha sonra kendisini 42'nci kattan boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan genç kızı gören plazanın giriş katındaki alışveriş merkezi çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Aysun Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, genç kızın çantasında ailesine yazdığı veda mektubunu buldu. Aysun Y.'nin, el yazısıyla kaleme aldığı sanılan mektupta, "Ölümümden kimse sorumlu değildir. Ben dayanamadım, başaramadım. Bazı yüklerle yaşamak zor. Anne, baba, kardeşim arkamdan üzülüp ağlamayın. Babacığım, anneciğim sizleri çok seviyorum. Canım annem benim için ağlama. Gözlerinden tek yaş dahi süzülmesin. Seni çok seviyorum. Anne, bu kızına hakkını helal eder misin? Kardeşim bir tanem benim. Affet beni canım kardeşim. Çok özür dilerim her şey için. Yaşamayı başaramadığım için sizlere veda ediyorum. Boynumdaki kolyenin benimle beraber gömülmesi vasiyetimdir. Boynumdan asla çıkarmayın. Sizleri hep çok sevdim. Önce birbirinize sonra Allah'a emanet olun" yazdığı görüldü.

Aysun Y.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesinin, memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.