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        Haberler Gündem 43 ilin geçiş güzergahındaki araç trafiği havadan görüntülendi - Güncel Haberler

        43 ilin geçiş güzergahındaki araç trafiği havadan görüntülendi

        Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'deki araç trafiği, dron ile havadan görüntülendi. Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Ankara kara yollarında araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği gözlemlendi. Kırıkkale Yahşihan ve Ankara Elmadağ ilçeleri arasında zaman zaman trafik yoğunluğunun arttığı görüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:01 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:07
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        Kilit Kavşak'ta trafik yoğun
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        Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, yaşadığı şehirlere dönmek için yeniden yollara akın etti.

        HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        43 ilin geçiş güzergahı olarak adlandırılan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden başlayan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

        TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

        Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Ankara kara yollarında araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği gözlemlendi. Kırıkkale Yahşihan ve Ankara Elmadağ ilçeleri arasında zaman zaman trafik yoğunluğunun arttığı görüldü.

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        DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de, vatandaşların seyahatlerinin huzurlu ve güvenli geçirmelerini sağlamak için uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

        YARIN ARTMASI BEKLENİYOR

        Denetimler kapsamında güvenli alana çevrilen araçlarda seyahat eden kişilerin GBT kontrolleri gerçekleştiriliyor, sürücülerin de evrakları kontrol ediliyor.

        Araç trafiğinin yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

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        #Kilit kavşak
        #Kırıkkale
        #bayram dönüşü
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