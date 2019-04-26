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Konya'da 4.5 ay önce evinde otururken 'Samanlıkta yangın var' diye dışarı çağrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası eski Başkanı Ali Zeybek'in (49),Eyüp Çakıcı (41) tarafından tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'ndeki çiftliğinde oturan evli ve 3 çocuk babası Ali Zeybek, 8 Aralık günü akşam saatlerinde eve gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 'samanlıkta yangın var' diye dışarı çağırıldı. Konya'da, 2005-2008 yılları arasında Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası başkanlığı yapan Ali Zeybek, panikle evden çıktı. Zeybek'in ardından dışarı çıkan aile fertleri, samanlıktaki küçük çaplı yangını söndürdü. Ortalarda görünmeyen Ali Zeybek eve dönmeyince, aile kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı, ulaşamayınca da polise haber verdi.
CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ ÖZEL EKİP KURDU
Ailenin ihbarı üzerine Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çiftlik evinde inceleme yapan polis, Zeybek'in telefonu ve cüzdanının evde olduğunu, yanına hiçbir şey almadan çıktığını belirledi. Ali Zeybek'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu.
Özel ekip, Ali Zeybek'in emekli olduktan sonra besicilik yaptığı, son dönemde de piyasaya 200 bin liraya yakın borcunun bulunduğunu belirledi. Ardından da Zeybek'ten alacağı olan her bir kişiyi tek tek inceledi; ancak bir sonuca ulaşamadı. Zeybek'in çiftliğinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay günü bir farı az yanan bir otomobilin plakasının da sökülmüş olmasından şüphelendi.
32 KİLOMETRELİK ALAN İZLENDİ
Polis, bu kez otomobilin gittiği Çumra ilçesi güzergahındaki 32 kilometre boyunca 300'e yakın güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını tek tek inceledi. İncelemede, otomobilin Çumra ilçesi yakınlarında, köy yollarına girerek izini kaybettirdiği belirlendi. Araştırmasını sürdüren polis, Zeybek'in son dönemlerde irtibatlı olduğu kişilerle de tek görüştü. Zeybek'in, bir arkadaşının kız kardeşi olan Emine Çakıcı'nın boşanma davasına yardımcı olduğunu saptandı.
Emine Çakıcı'nın da Karaman'ın merkeze bağlı Süleymanhacı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve bu köyün de Çumra ilçesi sınırında olması üzerine, polis bir farı az yanan otomobilin burayla bağlantısı olabileceği ihtimaliyle araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.
NAVİGASYONDA MAKTULÜN ADRESİ ÇIKTI
Emine Çakıcı'nın Konya'da oturduğunu, Süleymanhancı köyünde ise kayınbiraderi Osman Çakıcı'nın oturduğu belirlendi. Polis, Osman Çakıcı üzerinde yoğunlaştı. Çakıcı'nın hırsızlık ve adam yaralama gibi suçlardan sabıkası olduğu saptandı. Köydeki evinin bahçesinde ise bir farı az yanan otomobil bulundu. Otomobilin motor ve plakalarının sökülmüş olduğu belirlendi.
Polis, otomobilin sahibi Osman Çakıcı ile Emine Çakıcı'nın eşi olan ağabeyi Eyüp Çakıcı'yı şüphe üzerine 24 Nisan günü gözaltına aldı. Eyüp Çakıcı´nın cep telefonun inceleyen ekipler, navigasyon programında öldürülen Ali Zeybek´in adresini buldu. Navigasyonunda Ali Zeybek'in adresinin çıkması üzerine Eyüp Çakıcı, suçunu itiraf etti.
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