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Naturel Enerji, Türk tekstil firması Kurteks Tekstil ile İtalya’da 50 MW büyüklüğünde güneş elektrik santrali proje geliştirme ve anahtar teslim yapımı için 45 milyon euroluk sözleşme imzaladığını duyurdu.

İtalya’nın ve Avrupa’nın önemli güneş santralleri arasında yer alması hedeflenen projenin geliştirme süreçleri ve anahtar teslim kurulumunun Naturel Enerji tarafından üstlenildiği bildirildi.

Santralde üretilecek olan elektriğin ikili anlaşmalar yolu ile tüketicilere satılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Naturel Enerji Genel Müdürü Cem Göçmen, "Ülkemiz için de projenin büyüklüğü, niteliği, yeri ve içeriği açısından bir ilk olacak olan bu yatırım kararı için Kurteks’i tebrik eder, bize olan güveninden ötürü de teşekkür ederiz. Daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya hedefimize ulaşmak için ülke fark etmeksizin çalışmaya devam edeceğiz” dedi.