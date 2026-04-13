45 yaş üstüne kolonoskopi taraması uyarısı!

Türkiye’de kolon kanseri görülme sıklığı her geçen yıl artış gösteriyor. Uzmanlar, hastalığın erken evrede teşhis edilmesinin tedavi başarısını büyük ölçüde artırdığını vurgularken, özellikle 45 yaş üstü bireyler için düzenli tarama testleri hayati önem taşıyor. Kolon kanseri çoğu zaman erken evrede belirti vermeden ilerleyebiliyor. Bu nedenle herhangi bir şikâyet olmasa dahi kişilerin düzenli olarak tarama yaptırması büyük önem taşıyor. Erken teşhis sayesinde hastalık henüz başlangıç aşamasındayken tespit edilerek etkili bir şekilde tedavi edilebiliyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Tarık Akar, “Kolonoskopi sayesinde yalnızca mevcut kanser vakaları değil, aynı zamanda kanser öncesi oluşumlar olan polipler de tespit edilip aynı anda çıkarılabilir. Bu sayede kolon kanseri gelişimi büyük ölçüde engellenebilir. 45 yaş üstü tüm bireylerin düzenli tarama yaptırması gerekmektedir.”

Uzmanlara göre kolon kanseri, düzenli tarama ve erken müdahale ile önlenebilir kanser türleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle toplumsal farkındalığın artırılması ve bireylerin tarama programlarına katılımının teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır.

ERKEN TEŞHİS NEDEN ÖNEMLİ?

• 45 yaş üstü kişilerde kolon kanseri taraması hayat kurtarıcıdır.

• Kolonoskopi, kanser öncesi polipleri tespit edip çıkarma imkânı sunar.

• Düzenli tarama, kolon kanserine bağlı ölüm riskini önemli ölçüde azaltır.

Kolonoskopi işlemi, deneyimli hekimler tarafından gerçekleştirildiğinde güvenli ve etkili bir yöntem olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, ailesinde kolon kanseri öyküsü bulunan ya da farklı risk faktörlerine sahip bireylerin ise daha erken yaşlarda taramaya başlaması gerektiğini belirtiyor.

Doç. Dr. Akar'a göre, özellikle risk grubunda yer alan bireylerin düzenli kontrol ve tarama programlarını ihmal etmemesi gerektiğinin altını çiziyor ve erken teşhis ile hem tedavi sürecinin daha kolay hale geldiğini hem de hastaların hayat kalitesinin korunduğunu söyledi.

Sağlık otoriteleri, toplumun bilinçlendirilmesi adına düzenli taramaların yaygınlaştırılması gerektiğini vurgularken, bireylerin de kendi sağlık sorumluluklarını ihmal etmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

DÜZENLİ TARAMA ŞART

Kolon kanseri, erken teşhis edildiğinde büyük oranda tedavi edilebiliyor. Doç. Dr. Akar, düzenli tarama testleri sayesinde hastalığın daha ortaya çıkmadan önlenebildiğini veya erken aşamada kontrol altına alınabildiğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle 45 yaş üstü bireylerin vakit kaybetmeden tarama programlarına katılması çok önemli. Düzenli kontroller, sağlıklı bir yaşamın en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Toplum sağlığını korumak ve kolon kanserine bağlı kayıpları azaltmak için erken teşhis ve düzenli tarama alışkanlığının yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır.