Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis 45 yaşındaki tenisçi Venus Williams'a Avustralya Açık'tan özel davet! - Tenis Haberleri

        45 yaşındaki tenisçi Venus Williams'a Avustralya Açık'tan özel davet!

        Avustralya Açık'ta, kadınlarda son özel davetiye (wild card) 45 yaşındaki ABD'li Venus Williams'a verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 13:32 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        45 yaşındaki Williams'a özel davet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, kadınlarda son özel davetiye (wild card) 45 yaşındaki ABD'li Venus Williams'a verildi.

        Kariyerinde 7 grand slam şampiyonluğu bulunan Williams, 18 Ocak Pazar günü başlayacak turnuvanın ana tablosunda mücadele eden en yaşlı kadın sporcu olacak.

        Avustralya Açık'ta 2003 ve 2017'de final oynayan ve kardeşi Serena'ya kaybeden Venus Williams, 2015 yılında 44 yaşında turnuvaya katılan Japon Kimiko Date'in rekorunu kıracak.

        Turnuvada en son 2021'de korta çıkan Venus Williams, ikinci turda İtalyan Sara Errani'ye elenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Tanık olarak dinlenecek
        Tanık olarak dinlenecek
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?