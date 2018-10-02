4N1K İlk Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

4N1K İlk Aşk Cuma akşamı 12. son bölümü ile ekranlara geldi. Gökhan, Merve’nin son dakika hamlesi ile karakoldan kurtuldu. Fakat Ece’nin başına beklenmedik bir olay geldi. 4N1K İlk Aşk dizisinin 13. yeni bölümünde de heyecan bekleniyor. İşte 4N1K İlk Aşk dizisine dair detaylar ve son bölüm özeti.

4N1K İLK AŞK 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

4N1K İlk Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 4N1K İlk Aşk 13. yeni bölüm fragmanı...

4N1K İLK AŞK 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Saklanan gerçekler bir bir gün yüzüne çıkıyor. Ali, Barış’ı zorlayarak saklanan sırrı öğrenmeye çalışır. İki genç arasındaki inatlaşma tehlike dolu bir oyuna dönüşür. Yaprak ne kadar inkar etse de Ali’nin arkadaşlığın ötesindeki duygularını fark ediyor. Tekin ile Ela’nın giderek yakınlaştığını fark eden Jülide, son kozunu oynayıp okula müfettişleri gönderir. Müdür, Sinan ve Ece’nin aşkına tam onay vermese de olumlu bir adım atar. Yaprak, Ali ile hem karşılaşmamak hem de yüzleşmemek için okula gitmez. Ancak Barış’tan kaçmak o kadar kolay değildir. Ali sonunda gerçekleri öğrenir. Şimdi sıra Yaprak’a gelmiştir. Gökhan, Merve’nin son dakika hamlesi ile karakoldan kurtulur. Fakat Ece’nin başına beklenmedik bir olay gelir. Ali, tüm duygularını Yaprak’a açıklar. Peki Yaprak’ın tepkisi ne olacak? Sadece Ali’nin değil Barış’ın da aşkını öğrenen Yaprak hangisini seçecek?

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