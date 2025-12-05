Habertürk
        5 ARALIK 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ || Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga...

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 5 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi

        5 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in yanı sıra La Liga, Ligue 1 ve Bundesliga'da da yeni hafta maçları başlıyor. Gözler ise Süper Lig'in 15. hafta açılış maçı olan Galatasaray-Samsunspor mücadelesinde olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 5 Aralık 2025 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları.

        Giriş: 05.12.2025 - 15:02 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:02
        1

        Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok müsabakası yapılıyor. Bugün oynanacak mücadeleleri merak eden futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?’’ sorularına yanıt arıyor. 5 Aralık Cuma günü Trendyol Süper Lig, La Liga, Ligue 1 ve Bundesliga’da yeni hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig'in lideri Galatasaray, RAMS Park'ta ligin 5.'si Samsunspor'u ağırlayacak. İşte 5 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi ve yayın bilgileri...

        2

        5 ARALIK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Süper Lig

        20:00 Galatasaray-Samsunspor (beIN Sports 1)

        3

        İspanya - LaLiga

        23:00 Real Oviedo-Mallorca (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

        4

        Fransa - Ligue 1

        21:00 Brest-Monaco (beIN Sports 4)

        23:00 Lille-Marsilya (beIN Sports 4)

        5

        Almanya - Bundesliga

        22:30 Mainz 05-Mönchengladbach (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        6

        EuroLeague

        22:00 Kızılyıldız – Barcelona

        22:15 Panathinaikos – Valensiya

        22:30 Virtus Bologna – Dubai Basketball

        22:30 Baskonya – Olimpia Milano

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
