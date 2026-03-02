5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon... 65 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 394 milyon TL hesap hareketi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, 5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 394 milyon TL hesap hareketi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 37'si tutuklanırken, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Aydın'da; sosyal medya hesapları üzerinden ilan vererek ve yüz yüze görüşmeler yaparak tarım ürünü aldıkları ancak ödemesini yapmadıkları, Kocaeli'de; vatandaşlara şiddet ve baskı ile mal varlıklarını devretmeye zorladıkları, Konya'da; sahte siteler üzerinden vatandaşlara ait kişisel bilgileri yasa dışı yollar ile ele geçirdikleri, ayrıca kendilerini avukat olarak tanıtarak para talep edip vatandaşları dolandırdıkları, Antalya ve Zonguldak'ta; internet siteleri üzerinden 'yatırım' vaadiyle dolandırıcılık suçunu organize şekilde işledikleri tespit edildi. Savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi.