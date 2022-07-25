5 kişinin öldüğü kazadan 7 ay sonra yeni gelişme! 0:00 / 0:00

İHA

Çanakkale'de, 5 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü hakkında, davanın 3'ünce duruşmasında tahliye kararı çıktı.

Feci kaza, Biga ilçesi Balıklıçeşme köyü yakınlarında 10 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Kazada, Biga istikametine seyir halinde olan Birkan Gugul (43) yönetimindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha K. yönetimindeki TIR'a yandan çarptı.

Otomobil sürücüsü Birkan Gugul, araçta bulunan Hasan Tahsin Ergün (28) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğrenim gören 4’üncü sınıf öğrencisi İlknur Arslan (22), 2'nci sınıf öğrencileri Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş (20) hayatını kaybetti.

BİLİRKİŞİDEN KUSUR DEĞERLENDİRMESİ İSTENDİ

Kazanın ardından TIR şoförü Taha K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5 Nisan tarihinde görülen ilk duruşmasında TIR şoförü Taha K.'nin tutukluluk haline karar verildi.

Duruşma 10 Mayıs'a ertelendi. 10 Mayıs'ta görülen 2'nci duruşmada yine Taha K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, dosya üzerinden bilirkişiden kusur değerlendirilmesi istendi. Duruşma 21 Haziran’a ertelendi.

286 PROMİL ALKOL VE 230'DA TAKILAN HIZ KADRANI

22 Nisan'da olay yerinde yapılan keşife göre bilirkişi, TIR şoförünün asli kusurlu, ölen araç sürücüsünün ise tali kusurlu olduğuna yönelik değerlendirmede bulundu. Otopsi ve diğer raporlara göre kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Birkan Gugul'un 286 promil alkollü olduğu ve kaza sonrası aracın hız kadranının 230'da takılı kaldığı bilirkişi tarafından tespit edildi.

SAVCI MÜTALAASINDA CEZA İSTEDİ

Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, ceza istedi. TIR şoförü ve vekiline savunma yapmak üzere süre verilerek duruşma 27 Eylül'e ertelendi. TIR şoförü Taha K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanık Taha K. duruşmadaki savunmalarında şu ifadeleri kullandı:

'KAZADAN DOLAYI KUSURUM YOKTUR, ÇOK ÜZGÜNÜM'

"Olay mahallinin yanındaki petrol istasyonunda ihtiyaç molası verdikten sonra petrol istasyonundan yola kontrollü bir şekilde girip sağ şeride döndüğüm anda sol aynadan kazaya karışan beyaz renkli aracın geldiğini gördüm. Araç telaşlı ve hızlı bir şekilde geliyordu. Benim kullandığım TIR'ın sol tarafından hızla vurdu. Ben yolun sağına savruldum. Kazadan dolayı kusurum yoktur. Suçsuzum. Çok üzgünüm. Yaşamını yitiren insanlara da çok üzülüyorum."