BİM her salı ve cuma günü olduğu gibi 5 Mayıs Cuma günü indirimli ürünler kataloğunu alışverişseverlerin erişimine sundu. Alışverişini BİM'den yapanlar bu hafta hangi ürünlerin indirime girdiğini araştırmaya başladı. İşte 5 Mayıs 2023 Cuma BİM aktüel indirim ürünler kataloğu...

BİM 5 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

XXL Fastfryer 2.499 TL

Çeyiz paketi 2.599 TL

Mikrodalga fırın 1.299 TL

Türk Kahve Makinesi 499 TL

Filtre kahve makinesi closey 349 TL

Blender seti 499 TL

Çay makinesi 489 TL