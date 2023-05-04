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5 Mayıs 2023 BİM aktüel indirim ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM 5 Mayıs Cuma aktüel indirim ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta birçok ürün indirime girerken, indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketi, türk kahve makinesi, çay makinesi, blender seti, mikro dalga fırın, yemek takımı, nevresim takımı daha birçok ürün alışverişseverlerle buluşuyor. İşte 5 Mayıs 2023 BİM aktüel indirim ürünler kataloğu...

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  • 5 Mayıs 2023 BİM aktüel indirim ürünler kataloğu yayınlandı! İşte BİM aktüelde indirim fırsatları

    BİM her salı ve cuma günü olduğu gibi 5 Mayıs Cuma günü indirimli ürünler kataloğunu alışverişseverlerin erişimine sundu. Alışverişini BİM'den yapanlar bu hafta hangi ürünlerin indirime girdiğini araştırmaya başladı. İşte 5 Mayıs 2023 Cuma BİM aktüel indirim ürünler kataloğu...

    BİM 5 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    XXL Fastfryer 2.499 TL

    Çeyiz paketi 2.599 TL

    Mikrodalga fırın 1.299 TL

    Türk Kahve Makinesi 499 TL

    Filtre kahve makinesi closey 349 TL

    Blender seti 499 TL

    Çay makinesi 489 TL

     
  • 5 Mayıs 2023 BİM aktüel indirim ürünler kataloğu yayınlandı! İşte BİM aktüelde indirim fırsatları

    65 inç UHD Webos TV 9.299 TL

    55 inç UHD Webos TV 6.999 TL

    Oppo A16 4.499 TL

    Buharlı temizleme makinesi 299 TL

    A4 Dijital fotokopi kağıdı 89 TL
  • 5 Mayıs 2023 BİM aktüel indirim ürünler kataloğu yayınlandı! İşte BİM aktüelde indirim fırsatları

    Emaye tencere 229 TL

    Çift dekorlu yemek takımı 1.099 TL

    Şarjlı kişisel blender 269 TL

    Emaye karnıyarık tenceresi 239 TL

    Aurora ayaklı şekerlik 89 TL

    Aurora servis tabağı 39 TL

    Aurora büyük oval kase 109 TL
  • 5 Mayıs 2023 BİM aktüel indirim ürünler kataloğu yayınlandı! İşte BİM aktüelde indirim fırsatları

    Sıcak Hava Saç Şekillendirici 699 TL

    Kol Saati 449 TL

    Çift Kişilik Nevresim Takımı 499 TL

    Saç Kurutma Makinesi 229 TL

    Epilatör 279 TL

    Bornoz 269 TL

    Titreşimli Yüz Masaj Aleti 59 TL

    Tartı Hs101 179 TL

    Pijama Takımı 159 TL

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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