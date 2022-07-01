5 Yaş Sendromu Nedir, Ne Kadar Sürer? - Çocuklarda 5 Yaş Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Çocuklarda 5 yaş sendromu 0:00 / 0:00

5 yaş sendromu, çocukların sosyal hayata daha çok girdiği ve yeni sosyal ilişkiler kurduğu dönemin başlangıcı olduğu gibi, bebeklikten de çıkışın başlangıcıdır. 5 yaş sendromunda anne ve babaların bilinçli davranması çok önemlidir. Çocuklar bu dönemde daha fazla ilgi görmek isterken aynı zamanda birey olarak da kabul edilmek isterler. Peki, 5 yaş sendromu nedir? Nelere dikkat edilmelidir?

5 Yaş Sendromu Nedir?

5 yaş sendromu, çocukların çevresinde gördüğü yetişkinleri taklit ettiği bir yaş olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda daha yaratıcı oldukları ve yaşıtları ile daha fazla etkileşime girdikleri dönemdir. Çocuklar 5 yaş sendromunda cinsiyetlerinin farkına varır, toplum içinde kendini kabullendirmeye çalışır.

Çocuklarda 5 Yaş Sendromu Neden Olur?

4 yaşın bitimi ile birlikte başlayan 5 yaş sendromunun ortaya çıkmasının nedenleri arasında çocuklarda meydana gelen hormon değişiklikleri yatar. Bunun yanı sıra 5 yaş çocuklarda merak duygusunu en yüksek olduğu dönemdir.

5 Yaş Sendromu Ne Kadar Sürer?

5 yaş sendromu, çocuklarda 1 yıl kadar sürer. Genel olarak 6 yaş itibarıyla 5 yaş sendromu sona erer.

5 Yaş Sendromu Belirtileri

5 yaş sendromu içerisinde olan çocuklar öfke, ağlama, kızgınlık ve sevgi duygularını en üst seviyelerde yaşar.

Sevdiği arkadaşlarını başkaları ile paylaşmak istemez.

Oyun etkinlikleri içerisinde lider olmak ister.

Oyun konusunda seçicidir ve kendi ekibini kurmak ister.

Başkalarının sıkıntıları ve dertleri ile yakından ilgilenerek paylaşmak ister.

Kendini kanıtlamak ister. Başta anne ve babası olmak üzere çevresindekilerden övgü almak ister.

5 Yaş Sendromu Tedavisi?

5 yaş sendromunun tedavisi bulunmaz. Bu dönemde uzman doktorlardan destek alınmalıdır. Bu süreçte bilişsel davranışçı terapiler önemli yer tutar. 5 yaş sendromu tedavi sürecinde anne ve babaya büyük görev düşer. Anne ve babalar anlayışlı ve sabırlı davranmalıdır.

5 Yaş Sendromunda Anne ve Baba Nasıl Davranmalı?

Anne ve babaların bu dönem içerisinde oldukça dikkatli davranmaları gerekmektedir.

Bu yüzden çocukların doğru ve yanlış davranışlarında tepkilerini doğru vermelidir. Ödülü de cezayı da abartılı bir şekilde sunmamalıdır.

Çocuklar bu dönemde oldukça meraklıdır. Bu yüzden anne ve babalara verilen sorular geçiştirilmeden açık ve doğru bir şekilde cevaplanmalıdır.

Çocukları yaşıtları olan diğer çocuklar ile kıyaslamaktan anne ve babalar kaçınmalıdır.

Çocuklar bu dönemde dışarıda vakit geçirmeyi sevdikleri için üstleri pislenebilir. Bu durumda çocuğa kızılmamalıdır.

Çocuklar agresif olabilir. Burada anne ve babalar sakin ve anlayışlı davranmalıdır.

5 Yaş Sendromu Nasıl Geçer?

5 yaş sendromu anlayış ve sabırla geçecek olan bir dönemdir. Çocuğun psikolojik destekle bu süreci daha iyi atlatması sağlanır. Bu süreçte anne ve babanın yanlış davranışları ile çocukların yetişkinliklerinde kalıcı hasarlar meydana gelebilir. Bu durumun yaşanmaması için anne ve babalar da gerektiği takdirde uzman psikolog desteği almalıdır.