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50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üzeri aşılama hangi tarihte başlıyor?

50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sorusu 60 yaş üstü vatandaşların aşılanmaya başlamasıyla merak konusu oldu. Korona virüs aşı programı devam ederken 7 milyona yakın vatandaşımız ikinci doz korona virüs aşısı oldu. Peki 50 yaş üstü aşılama ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Detaylar haberimizde...

50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üzeri aşılama hangi tarihte başlıyor?

Koronavirüs aşı takvimine göre 60 yaş üstü aşılama başladığından beri en çok merak edilen konulardan biri 50 yaş üstü aşılamanın ne zaman başlayacağı oldu. Sağlık Bakanlığı aşı sıralamasına göre ikinci aşamada bulunan grupların aşılamasına başlandı. Peki, 50 Yaş üstü aşılama tarihi belli oldu mu? Aşıda son durum: 50 yaş üstü aşı ne zaman?

50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

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